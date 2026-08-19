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Alineación confirmada del FC Barcelona en el Trofeo Joan Gamper ante el Al Ahly hoy

El FC Barcelona, en pretemporada
El FC Barcelona, en pretemporada. Europa Press
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El FC Barcelona afronta este miércoles ante el Al Ahly el último ensayo de su pretemporada y Hansi Flick ya ha dado a conocer su once para la 61ª edición del Trofeo Joan Gamper, que supone además el regreso de este tradicional partido al Spotify Camp Nou. El conjunto azulgrana llega a esta cita después de haber ido recuperando progresivamente a los internacionales que disputaron el Mundial y que se incorporaron más tarde a la pretemporada. Ante el conjunto suizo ya tuvieron minutos futbolistas como Lamine Yamal, Dani Olmo o Koundé, mientras que Gordon, Adeyemi y Jesse Bisiwu dejaron buenas sensaciones en sus primeros encuentros con la camiseta azulgrana.

El partido ante el Al Ahly, además de su carácter festivo y de presentación ante la afición, servirá a Flick para comprobar el estado físico de su plantilla a pocos días del debut liguero frente al Elche. El Barça llega con buenas sensaciones tras el 2-5 de Basilea, en un encuentro en el que marcaron Adeyemi, Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal y Bisiwu, este último por partida doble.

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La gran incógnita continúa estando en la delantera, después de las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres y con el club todavía pendiente de encontrar un nuevo '9'. El Gamper será también el primer gran escaparate para los nuevos fichajes ante su público: Gordon y Adeyemi sí estarán sobre el césped, mientras que Rodri y João Cancelo, recién incorporados, serán presentados pero no disputarán el encuentro.

Hansi Flick, en pretemporada
Hansi Flick, en pretemporada. Europa Press
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El once oficial de Hansi Flick para el Gamper

El técnico alemán apuesta por Joan García; Jules Koundé, Eric García, Gerard Martín, Alejandro Balde; Xavi Espart, Marc Bernal, Fermín López; Raphinha, Hamza, Lamine Yamal.

En el banquillo azulgrana estarán: Szczesny (p.), Eder Aller (p.), Cubarsí, Christensen, Cortés, Pesquer, Gavi, Pedri, Fariñas, Goren, Ebrima Tunkara, Adeyemi, Gordon, Olmo y Bisiwu.

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