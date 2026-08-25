Oscar Naasei, fichaje inminente en el Real Madrid procedente del Granada CF

Fran Fuentes 25 AGO 2026 - 12:43h.

El defensor ghanés ejemplifica la nueva política de fichajes del conjunto blanco

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El Real Madrid sigue trabajando en el mercado de fichajes de cara a cerrar una plantilla lo más competitiva posible en los últimos días que restan del mercado de fichajes. De este modo, aunque la maquinaria parece estar parada, en realidad se sigue trabajando en silencio. Es lo que está sucediendo con Sergio Martínez, jugador del Racing de Santander, con quien ya existe un acuerdo, pero también con Oscar Naasei, jugador del Granada CF.

Y es que, según informa el diario AS, el Real Madrid va a cerrar de manera inminente el fichaje del jugador ghanés. A sus 21 años, Oscar Naasei es un jugador que puede actuar como defensa central o lateral derecho, que brilla por su exuberancia física (mide 1.85 metros) y su velocidad, especialmente al corte y en el retorno defensivo. También para subir la banda en acciones ofensivas cuando ha jugado de lateral, aunque su perfil es más de contención cuando le toca actuar en esa demarcación.

El fichaje de Oscar Naasei, pensando en las salidas del Real Madrid Castilla

En este sentido, Oscar Naasei es un movimiento pensando en el Real Madrid Castilla, donde numerosas figuras han salido en este mismo verano en aras de hacer caja y financiar los movimientos del primer equipo. Llama la atención, ya que este jugador acumula casi 50 partidos en LALIGA HYPERMOTION y está plenamente asentado en la categoría de plata. Su valor de mercado es de 1.5 millones de euros y comparte agencia de representación con jugadores como Gonzalo García, Jorge Cestero, Jacobo Ramón o Álvaro Arbeloa, que guarda unas relaciones fluidas con el conjunto blanco.

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En este sentido, Oscar Naasei es otro ejemplo de la recientemente adquirida política de fichajes del Real Madrid de apostar por el talento local en LALIGA, incorporando a jugadores jóvenes y con proyección antes de que exploten. Al igual que con Sergio Martínez, la intención de que participen con el filial es más pensando en un futuro compaginado con el primer equipo. Muchas voces han criticado al conjunto blanco por pagar 140 millones por Yan Diomandé en lugar de solamente cinco cuando era futbolista del CD Leganés. Ahora, la entidad ha hecho una apuesta decidida por ojear el talento nacional. En este sentido, el fichaje de Carlos Espí, aunque más caro (25 millones) también entraría en esa terna.