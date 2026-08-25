Ángel Cotán 25 AGO 2026 - 12:35h.

El técnico cerró su rueda de prensa hablando del delantero brasileño

José Mourinho diferencia el trato a Vinicius y ya ve decisiones arbitrales que influyen: "Atlético o Sevilla"

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José Mourinho zanja el ruido alrededor de Endrick. Tras unos mercados de mucha incertidumbre y movimientos para el delantero brasileño, el técnico portugués confirmó su continuidad en el Real Madrid. Además, hilando con su futuro, el preparador luso deslizó una ventaja para su carrera profesional con la selección de Brasil.

La reflexión de José Mourinho sobre Endrick en el Real Madrid

El técnico madridista fue cuestionado por el estado físico del delantero centro y llamó a la calma: "No sé el problema específico, hay una tendinitis, es una cuestión de prevención más que un gran problema. Es un jugador que me gusta mucho, que ha tenido tantos contactos de clubes que le querían sea para cesión o venta".

A renglón seguido, Mourinho explicó por qué Endrick no ha salido este verano del Real Madrid y apuesta por una gran ventaja internacional para el futbolista: "Yo no he querido ni cederlo ni venderlo porque me gusta trabajar con este joven jugador que tiene talentos importantes. No estoy seguro de que vaya a llegar a la primera convocatoria de Carlo Ancelotti para la Selección, pero tener un gran amigo como seleccionador de jugadores míos es una gran ventaja. Me llamará directamente".

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Más palabras del entrenador portugués

“Yo no quiero que el Bernabéu me reciba de un modo particular. Yo quiero que reciban al equipo como su equipo, como su pasión. Sé que la temporada pasada no ha terminado bien y en algún momento parecía que ese amor vivía una fase complicada”, dijo en rueda de prensa.

“Quiero, más que partir de cero, que la gente sepa el compromiso que tiene el equipo. Esto es lo más importante, yo no soy importante. Soy capaz de controlar mis emociones. De verdad, me gustaría mucho que el equipo sintiera algo diferente a lo que sintió la temporada pasada, sobre todo en el tramo final”, completó.

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Un Mourinho que insistió en que la afición apoye a sus jugadores, tras una temporada pasada en la que el equipo recibió pitos por su rendimiento. “Es el primer partido de 19. Cada punto es importante y cada punto que se pierde es muy importante. El objetivo es ganar. Respetando a un equipo como la Real Sociedad que merece ser respetado. Un equipo con intensidad y jugadores de calidad y que nos hará un partido difícil. En el campo del Espanyol hemos sentido mucho el apoyo de su gente a su equipo y en el Bernabéu esperamos el apoyo de nuestra gente para nuestro equipo”, dijo.