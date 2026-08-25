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Al Real Madrid le cambia la cara: de la tensión de la temporada pasada a las risas con Mourinho

Pintus, José Mourinho y Vinicius Junior en el entrenamiento del Real Madrid
Pintus, José Mourinho y Vinicius Junior en el entrenamiento del Real Madrid. ElDesmarque
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El Real Madrid parece haber dejado atrás buena parte de los problemas que marcaron la temporada pasada. Apenas ha comenzado el nuevo curso, pero las imágenes que dejan los entrenamientos del conjunto blanco y el partido del sábado pasado frente al Espanyol muestran un vestuario mucho más relajado, con sonrisas, bromas y una sensación de unión que contrasta con la tensión que rodeó al equipo durante buena parte del último año. La llegada de José Mourinho ha cambiado el ambiente y, por ahora, las primeras señales son positivas.

Un vestuario que vuelve a sonreír

Las imágenes del entrenamiento de este martes son una buena muestra de este nuevo escenario ya que muchos de los jugadores han estado bromeando y riéndose durante toda la sesión. El técnico portugués ha conseguido conectar rápidamente con una plantilla repleta de estrellas. Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Jude Bellingham parecen integrados y con una actitud diferente, mientras que los nuevos fichajes, en especial Yan Diomande, parecen haber caído de pie desde sus primeros días en el vestuario. Todo ha cambiado respecto a la temporada pasada donde las tensiones internas y los malos resultados terminaron condicionando el ambiente del equipo.

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Vinicius unior, Kylian Mbappé y Jude Bellingham durante el entrenamiento del Real Madrid
Vinicius unior, Kylian Mbappé y Jude Bellingham durante el entrenamiento del Real Madrid. ElDesmarque

El Real Madrid solo ha disputado un partido oficial hasta el momento, el estreno liguero ante el Espanyol en la segunda jornada donde el conjunto blanco sufrió para conseguir la victoria y necesitó un gol de Carlos Espí en los últimos minutos para imponerse por 1-2, pero queda claro que Mourinho parece haber apostado desde el inicio por recuperar la confianza del grupo y construir una plantilla más cohesionada.

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Todavía es pronto para saber si esta buena dinámica resistirá cuando lleguen los malos resultados, las lesiones o las noches importantes, pero algo parece haber cambiado. El Real Madrid vuelve a transmitir la sensación de un grupo comprometido y Mourinho tiene ahora el reto de conseguir que ese ambiente, acompañado de buenos resultados, aguante durante toda la temporada.

Dean Huijsen, Eduardo Camavinga y Vinicius Junior durante el entrenamiento del Real Madrid
Dean Huijsen, Eduardo Camavinga y Vinicius Junior durante el entrenamiento del Real Madrid. ElDesmarque
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