El giro total del Barça con Livakovic para competir con Joan García y desplazar a Szczęsny

Juan Pérez 25 AGO 2026 - 17:09h.

El conjunto blaugrana no ha encontrado una cesión adecuada

El Barça cierra un fichaje sorpresa con el plan de Deco para 2027

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Las notificaciones de Deco en la recta final del mercado de fichajes echan humo por la activación de jugadores que tienen la puerta entreabierta para salir o llegar al FC Barcelona. De ese listado en el que aparece Balde como uno de los más destacados, hay una sorpresa inesperada en el caso de Dominik Livakovic, el guardameta que el conjunto blaugrana tenía pensado ceder en un club durante una temporada pero que finalmente será de la partida este año en la plantilla de la 26/27.

Con el punto de mira puesto en la delantera para llenar el vacío de Ferrán Torres y Lewandowski, la última hora del Barça pasa por una novedad en la portería con la llegada de Livakovic. El portero croata de 31 años lo tenía todo hecho con el conjunto blaugrana para firmar ahora y llegar la próxima temporada después de una cesión satisfactoria, pero un cambio de planes deja al internacional con pie y medio en el bloque actual.

El jugador, que llega en las próximas horas a Cataluña, no encuentra un sitio ideal para una cesión satisfactoria donde se le aseguren minutos en la élite, y el club ha preferido mantenerlo bajo las órdenes del técnico alemán. No era la opción ideal, ya que el planteamiento inicial era mantener a Szczęsny como alternativa desde el banquillo en su último año de contrato, pero el polaco parece destinado a un segundo plano.

Joan García es el titular de un proyecto donde el año pasado fue uno de los más destacados, y Livakovic llega como clara competencia para el campeón del mundo. El español es titular indiscutible, pero el bagaje del croata deja entrever que puede tener muchos más minutos de los que se le presumía a Szczęsny como suplente, por lo que el valor de la portería se eleva.

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