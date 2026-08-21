El Barça cierra un fichaje sorpresa con el plan de Deco para 2027

Joaquín Anduro 21 AGO 2026 - 14:25h.

Livakovic será portero del Barça a partir de la 27/28

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El FC Barcelona sigue buscando el fichaje de un delantero centro pero este no es el único movimiento que ha centrado los esfuerzos de Deco después de haber cerrado ya cinco incorporaciones, con las de Rodri y Joao Cancelo esta misma semana. El club azulgrana habría cerrado por sorpresa la llegada de Dominik Livakovic con un plan para que el portero croata se incorpore a la disciplina azulgrana de cara a la siguiente temporada.

Tal y como informa Fabrizio Romano, ya hay un acuerdo verbal para que el arquero del Fenerbahce sea propiedad de la entidad catalana. El internacional con los Vatreni se incorporará ya en el verano de 2027 para convertirse en el sustituto de Wojciech Szczesny una vez el polaco se retire por segunda vez, ya que ya anunció que colgaba los guantes en 2024 antes de que el Barça le repescara por la lesión de Ter Stegen.

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Szczesny, de 36 años, renovó hace unas semanas ampliando por un año su vinculación con el Barcelona en la que podría ser la última temporada de su carrera para ejercer como suplente de Joan García. Una labor que tomará Livakovic a partir de la 27/28 después de una campaña como cedido en el Dinamo de Zagreb, donde regresó para buscar minutos de cara al Mundial del pasado verano antes de regresar al Fenerbahce.

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Dominik Livakovic, con contrato en el equipo otomano hasta 2028, llegará al Barça a cambio de un pago de 2 millones de euros y otros dos en variables y se le buscará esta campaña una salida en forma de cesión. El próximo verano, el croata tendrá vía libre para regresar al fútbol español después de una temporada muy polémica en el Girona.

La segunda etapa de Dominik Livakovic en España

El balcánico, de 31 años, tomó el relevo de Subasic en la selección de Croacia desde el subcampeonato en el Mundial de 2018 y se fue ganando un nombre sobre todo con sus actuaciones en los torneos internacionales para acabar firmando con el Fenerbahce en 2023. El fichaje de Ederson en 2025 le llevó a buscarse un equipo para tener minutos de cara al Mundial de este verano pero su etapa en el Girona no resultó como esperaba.

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Míchel terminó decantándose por Gazzaniga como el meta titular del equipo gironí y esto llevó a que Livakovic pidiera cortar la cesión e incluso se negara a jugar para posibilitar con ello participar en otro club hasta final de la 25/26. Ahí regresó al Dinamo de Zagreb, donde volvió a demostrar sus habilidades bajo palos que siguió manteniendo en el Mundial de Norteamérica, donde fue uno de los más destacados de la escuadra dirigida por Dalic.

Ahora, tras un año de cesión puente en un destino aún por decidir, Dominik se convertirá en el relevo de Szczesny a partir de la próxima campaña en el Barça. Por ese entonces tendrá 32 años y ejercerá como guardameta suplente veterano con capacidad suficiente como para competirle a Joan García y formar una dupla de porteros de garantías en el equipo barcelonés.