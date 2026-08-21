Pablo Sánchez 21 AGO 2026 - 09:28h.

La Real Sociedad ultima el fichaje de Edson Álvarez por dos esfuerzos personales

Saldrá cedido de nuevo desde el Barcelona

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El mercado de fichajes sigue avanzando y el contador de la Real Sociedad sigue a cero. Ningún refuerzo a poco menos de dos semanas para que la ventana estival eche el cierre. Hasta Pellegrino Matarazzo alzó la voz en su última comparecencia pública para demandar incorporaciones. En el horizonte asoman algunos nombres, sobre todo para nutrir la defensa, pero de momento sin avances. Uno de ellos es Héctor Fort, aunque el conjunto txuri urdin se mueve con unos competidores bastante complejos.

La Real Sociedad quiere fichar a Héctor Fort para el lateral diestro y el pasado jueves dio un paso al frente encaminado a ello. Iñaki Rupérez ocupará ficha del filial, por lo que deja un hueco en la primera plantilla. Cabe recordar que en estos momentos los únicos ocupantes para ese lugar son Aramburu y Odriozola, que sigue recuperándose de su grave lesión.

Erik Bretos le había echado el ojo a Héctor Fort, quien apunta a salir cedido de nuevo desde el Barcelona en busca de minutos. Sin embargo, la fuerte competencia -Borussia Dortmund y Roma lo persiguen- y las últimas informaciones ensombrecen esta opción.

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Hector Fort se decanta

Según informa Sky Sport Alemania, Héctor Fort valora mucho la opción de jugar en el Borussia Dortmund y está dispuesto a esperar. Las conversaciones entre los clubes existen desde hace un tiempo y el defensor espera que el acuerdo concluya con su salida rumbo a tierras germanas.

La Real Sociedad, por su parte, aguarda a un movimiento que pueda frustar su salida al Borussia. Todo podría estar a expensas de la salida de Luca Reggiani, central del Borussia pretendido por el Inter. Su marcha liberaría margen salarial y eso permitiría al equipo alemán abordar el fichaje de Fort. De momento, compás de espera por otro futbolista que parece alejarse de Anoeta.