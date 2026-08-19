Pablo Sánchez 19 AGO 2026 - 12:43h.

Xabi Alonso no perdona a la Real Sociedad y Pellegrino Matarazzo deja una sorpresa y tres pistas para su once

El cuadro txuri urdin sigue sin cerrar incorporaciones

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Un día más sin fichajes en la Real Sociedad, aunque con una agenda cada vez más cargada de alternativas. Erik Bretos sigue peinando el mercado en busca de refuerzos en pleno mes de agosto y con LALIGA EA SPORTS iniciada. Una de las demarcaciones en las que más empeño está poniendo la dirección deportiva es en la defensa, con varios nombres sobre la mesa para el puesto de central. En las últimas horas aparece un nuevo candidato en el horizonte.

Se trata de Mamadou Sarr. Según informa el periodista Santi Aouna. el jugador del Chelsea de 20 años interesa en la Real Sociedad y ambos clubes ya habrían iniciado conversaciones para su fichaje. El interés txuri urdin se suma al del Al-Hilal, quien también puja por él. Sarr llegó a la Premier en 2025 procedente del Estrasburgo por 20 millones de euros y el club británico trabaja en una cesión, dado que su contrato se extiende hasta 2033.

Está considerado como un futbolista de gran proyección, muy bien mirado en Francia de cara al futuro y con ganas de triunfar. Una salida a préstamo desde el Chelsea le serviría para contar con mayor protagonismo y minutos. Entre los pretendientes, el hecho de que la liga española sea más competitiva que la saudí juega a favor de la Real Sociedad en las negociaciones. El interés en Sarr se suma a los nombres que el club gipuzkoano ya maneja para ese puesto.

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Edson Álvarez asoma en el horizonte

El interés en Mamadou Sarr surge cuando parece que las conversaciones para la llegada de Edson Álvarez están más cerca que nunca. Matteo Moretto ya desveló el pasado martes que su fichaje está más cerca que nunca y que la operación puede recibir luz verde en los próximos días. Todo hace indicar que muy pronto Pellegrino Matarazzo contará con ese ansiado refuerzo para el centro de su defensa.