Pablo Sánchez 21 AGO 2026 - 08:05h.

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En medio de los diferentes frentes que tiene abiertos el Barcelona en materia de fichajes llega LALIGA EA SPORTS. El equipo de Hansi Flick arranca en la jornada 2 ante el Elche y lo hace con la incertidumbre de saber de qué jugadores dispone para la cita. De momento faltan piezas muy importantes por ser inscritas en LaLiga, aunque esta situación puede cambiar en las próximas horas.

Tal y como avanza Josep Pedrerol en El Chiringuito, el Barcelona tiene previsto inscribir a todos los jugadores que faltan este mismo viernes. La documentación ya está preparada y validada y solo falta estampar su nombre en el organismo para que puedan estar disponibles de cara a este primer encuentro en el Martínez Valero el próximo domingo 23 a partir de las 21.30 horas.

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"Mañana estarán inscritos todos los jugadores del Barcelona. Los documentos ya están en LaLiga y con el okey", comentó Pedrerol.

A vueltas con el ataque

El inicio de la competición doméstica para el Barcelona llega en un momento candente en cuanto al mercado se refiere. Tras descartar el fichaje de Julián Álvarez por diversos motivos -entre ellos económicos- el club centra el tiro en otros jugadores de ataque y el favorito es Lautaro Martínez. En El Chiringuito ya avanzamos este jueves que el acuerdo con el futbolista existe y que el club blaugrana prepara la primera oferta a la espera de que el Inter la acepte.

Por si falla Lautaro, el Barça tiene otras opciones en la recámara en esta recta final de mercado. Dos de ellas son Gyokeres, jugador del Arsenal, y Nicolò Tresoldi, del Brujas.

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