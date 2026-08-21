Pablo Sánchez 21 AGO 2026 - 07:35h.

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El Barcelona tiene por delante algo menos de dos semanas para cerrar la llegada del ansiado delantero. Una vez descartado el fichaje de Julián Álvarez, el foco se centra en Lautaro Martínez. El argentino es el favorito de Hansi Flick y Deco, aunque por si acaso el club se guarda un par de balas en la recámara. De momento parece que las negociaciones avanzan por buen camino y su llegada al Camp Nou podría estar más cerca de lo que parece.

José Álvarez adelantó este jueves en El Chiringuito que el Barcelona ya tiene el acuerdo cerrado con Lautaro. El delantero habría dado el sí a la operación y ya solo falta que el Inter acepte posteriormente la oferta que el Barça esta preparando. Esta, como explican, no alcanzará los 100 millones.

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"El interés sobre Lautaro es real y firme. El Barça está preparando la primera oferta, que no llegará a 100 millones, se cree que la operación se puede hacer por menos. Hay buena sintonía con el jugador y es algo que va a avanzar y mucho en la próxima semana porque ya ha habido reuniones, contactos y llevan trabajando en esta opción tiempo viendo que lo de Julián se ponía imposible. A Deco le gusta, a Hansi Flick le gusta. Hay avances. Creen que el Inter se puede abrir a negociar", comentó.

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Otras opciones

Todo apunta a que Lautaro será el plan B del Barcelona por Julián y el próximo sustituto de jugadores como Lewandowski o Ferran Torres. Pero, por si acaso, el club guarda otras opciones en la recámara. Hablamos de Gyokeres, jugador del Arsenal, y del futbolista del Brujas Nicolò Tresoldi. Las próximas hora serán clave para conocer el desenlace.

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