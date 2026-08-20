El Barcelona mueve el fichaje del delantero y guarda dos balas si falla Lautaro Martínez

Ángel Cotán 20 AGO 2026 - 08:42h.

La primera opción sigue siendo el futbolista del Inter

Mourinho elogia a Hansi Flick y a Deco y se moja sobre el fichaje de Lamine Yamal por el Real Madrid: "No abriría hueco"

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El FC Barcelona se centra en el fichaje del ansiado delantero centro. Descartada la llegada de Julián Álvarez por claras razones económicas, la entidad azulgrana acelera en el mercado de verano en busca de, como mínimo, un sustituto para Robert Lewandowski y Ferran Torres. Con Deco a la cabeza, la parcela deportiva intenta convencer al Inter de Milan por Lautaro Martínez.

La entidad azulgrana también se cubre las espaldas. Como ha confirmado El Partidazo de COPE, hasta dos balas se guarda el FC Barcelona si falla la operación por el delantero centro argentino. Y son dos opciones muy diferentes.

El Barcelona calienta dos alternativas al fichaje de Lautaro

En su última intervención, el periodista Víctor Navarro reflexionó sobre el fichaje del nuevo delantero: "Lautaro es el objetivo que tienen en el club porque genera consenso. Saben que es muy complicado o casi imposible que el Inter le deje salir pero el Barça es el objetivo que se ha puesto ahora. Van a intentarlo. Si no lo consiguen intentarán otros nombres".

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Ahí, la citada fuente arrojo los dos nombres que maneja la entidad azulgrana como grandes alternativas a Lautaro Martínez: "Sabemos que Gyokeres estaría encantado de fichar, quiere salir del Arsenal y los londinenses buscan un delantero. Tienen otros jugadores con menos nombre como Nicolò Tresoldi del Brujas. Gusta, lo han seguido durante todo el año, tienen muy buenos informes de él y creen que por 40 o 50 millones de euros podría salir. No es ahora la opción prioritaria, la tienen ahí aparcada. Ahora van a lanzarse a por Lautaro".

Hansi Flick confirma la búsqueda del nueve

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, se mostró confiado en el trabajo del director deportivo, Anderson de Souza ‘Deco’, para cerrar en lo que queda de mercado la contratación de un delantero centro. "Estamos buscando este jugador (un ‘9’). Deco ha hecho un trabajo fantástico, tengo máxima confianza en él", afirmó el técnico alemán declaraciones a 3Cat tras el Trofeo Joan Gamper que se llevó su equipo frente al Al-Ahly egipcio (2-1).

Sobre cómo afronta su equipo el debut liguero del próximo domingo frente al Elche, Flick reconoció que esta pretemporada "no ha sido fácil" por la imposibilidad de contar con la plantilla al completo desde el inicio de la misma debido a la disputa del Mundial.

"Muchos jugadores han llegado hace una semana y hemos utilizado estos partidos de pretemporada para gestionar minutos", recordó el técnico alemán. Pese a ello, Flick subrayó que cuenta con "un equipo fantástico" para afrontar partidos "difíciles" como el del próximo domingo contra el Elche. "Tenemos buenas vibraciones", concluyó.