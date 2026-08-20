Pablo Sánchez 20 AGO 2026 - 07:32h.

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El portugués recalca el apartado sentimental de su regreso a la casa blanca.

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José Mourinho no esconde nunca su opinión y tampoco lo hizo durante su entrevista en El Chiringuito. El técnico del Real Madrid analizó algunos nombres propios como el de Kylian Mbappé, defendió a Vinicius y el trato que recibe por parte de los aficionados y el estamento arbitral y también tuvo tiempo de hablar de los nuevos fichajes del club. El Barcelona fue otro de los temas de conversación con Josep Pedrerol.

El portugués elogió el trabajo que están realizando en el club tanto Hansi Flick desde el banquillo como Deco en los despachos. El alemán ha dotado al equipo blaugrana de una identidad que agrada a Mourinho y el director deportivo está protagonizando un verano bastante movido en cuanto a incorporaciones se refiere. "Me gusta, muy buen trabajo. Flick, Deco y obviamente los jugadores. Me gusta", comentó Mou.

En lo que sí se mostró reticente el entrenador del Real Madrid es en imaginar a Lamine Yamal vestido de blanco. Ante la pregunta de Pedrerol sobre si ficharía al astro culé para el conjunto merengue, Mourinho se muestra claro. "No. Gran jugador sin duda, joven, con un margen de progresión increíble. No es normal que seas campeón europeo y del mundo con su edad, pero tenemos una plantilla top. No abriría hueco para nunguno en este momento. Los míos son los mejores", aseguró.

Su vuelta al Real Madrid

Desde el momento que el Madrid tocó de nuevo a la puerta de Mourinho, el portugués tenía clara su vuelta a la que fue su casa. Además, valora un aspecto sentimental muy importante en su fichaje. "Cuando el Madrid me contactó, fácil. Quiero ir. Pienso que tiene mucho significado el regresar a un club. Ir al Madrid cuando ganas el triplete, cuando ganas todo, la sensación es que me quiere porque yo he ganado todo. Ahora vengo sin ganar nada, vengo porque me conocen, porque saben lo que puedo aportar. No vengo porque gané campeonatos, vengo porque me conocen. Es más profundo, estoy muy contento y orgulloso".

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