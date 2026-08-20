Pablo Sánchez 20 AGO 2026 - 08:08h.

La rajada de Kiko Narváez contra el representante de Julián Álvarez: "¿Tienes el dinero?"

Semana intensa para el argentino tras su vuelta a los entrenamientos

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La temporada del Atlético de Madrid dio el pistoletazo de salida este pasado miércoles con la victoria sobre el Málaga en el Metropolitano. El entorno rojiblanco tenía un ojo en el partido y el otro en los diferentes frentes que tiene abiertos el club en el mercado de fichajes, con especial atención al futuro de Julián Álvarez. El argentino, que no estuvo frente al cuadro andaluz, fue objeto de críticas por parte de un sector de la grada durante el encuentro pese a que su continuidad parece estar ahora más clara que nunca.

La negativa del Atlético a su fichaje por el Barcelona siempre ha estado sobre la mesa. Durante todo este tiempo han llegado ofertas que el club ha rechazado de forma rotunda, expresando siempre que Julián no estaba en venta. La rebeldía del delantero con el club es palpable desde el Mundial, cuando expresó su deseo de salir, y desde ahí todo han sido problemas.

El panorama actual ha generado una importante fractura social entre la afición rojiblanca y el futbolista. El sentir generalizado es que todo quedará en el olvido una vez Julián comience a rodar esta temporada. Ahora debe convencer de nuevo a su hinchada y ganarse su perdón. Santi Cañizares, voz autorizada en el mundo del fútbol, considera que todo el lío que se ha montado alrededor de su figura puede generar una consecuencia muy positiva para el Atlético de Madrid.

La opinión de Santi Cañizares

Durante su habitual tertulia en El Partidazo de Cope, Cañizares cree que Julián estará ahora más implicado en revertir esta situación y en cambiar los silbidos por aplausos cuanto antes.

"La situación es bien sencilla. Julián está bien, cambiará los pitos por aplausos. Julián no está bien, se incrementarán los pitos. Es curioso pero este tipo de situaciones provocan que el futbolista esté si cabe más concentrado y metido, menos distraído y más pendiente de cada día y de cada entrenamiento ponerse en forma. Yo he visto jugadores que han llegado a peleas grandes con su club en verano, que se veían fuera y pusieron al club a prueba, que el club los retuvo y luego hicieron temporadas excelentes", argumentó.