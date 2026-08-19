Triunfo del Atlético desde el banquillo en el regreso del Málaga a Primera

Uno por uno y notas del Atlético ante el Málaga: dos suspensos

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Un poco de sur para encontrar el norte. El Atlético de Madrid ha arrancado la temporada con un trabajado triunfo ante el Málaga CF gracias, en buena parte, a un golazo de Kang In Lee poco después de entrar al terreno de juego para romper el partido, rubricado poco después por Álex Baena con otro golazo, esta vez de falta. Un triunfo desde el banquillo ante un equipo que transformó su celebración del regreso a Primera en un duelo timorato, casi sin inquietar a Oblak.

Ritmo de pretemporada

La primera noticia del partido llegó desde las alineaciones. En medio de un calendario insostenible, Simeone apostó por jugadores como Jorge Domínguez, Dani Martínez, Arnau Ortiz o Carlos Martín como titulares para dejar en el banquillo a casi todos los buenos y colocar a Lookman de referencia ofensiva, algo perdido en esa ubicación. No le salió bien, al menos de inicio.

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Empezó con ritmo el Atleti, pero duró 15 minutos. Se fue estirando el Málaga, empezó poco a poco a adelantar líneas y frenó por completo las envestidas rojiblancas, todas lideradas por un Arnau Ortiz que en el primer tiempo ya demostró por qué le han hecho ficha del primer equipo. Una primera mitad que acabó con un doble paradón de Oblak invalidado por fuera de juego, Jorge Domínguez jugándose la expulsión y una sensación general en el Metropolitano de que todavía no había empezado de verdad el curso.

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Kang In Lee y Baena, dos golazos

Metió Simeone a Llorente por Domínguez en el descanso y metió una marcha más el Atlético. Lookman tuvo la primera tras pegarle botando, Lookman tuvo la segunda y se mostró algo lento en la definición y Mendoza tuvo la tercera, a la que Herrero reaccionó con un paradón abajo.

Era otro ritmo, hizo un triple cambio Simeone y el partido terminó de volcarse sobre el área malaguista. Kang In Lee al campo, golazo de Kang In Lee: recibe en la izquierda, tira la diagonal, la pone cerca de la escuadra. La asistencia, por cierto, de un Hancko imperial.

Volvió a tenerla Lookman, volvió a reaccionar Herrero con una parada aún más sensacional que la anterior, rozó el segundo Le Normand y terminó de anotarlo Álex Baena para cerrar el partido con una falta colosal directa a la escuadra. Dos genialidades desde el banquillo y tres puntos para arrancar.