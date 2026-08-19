Kang In Lee y Baena, goleadores

Atlético y Nápoles estudian un intercambio de porteros

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El Atlético de Madrid ha empezado la temporada con un triunfo ante el Málaga CF labrado desde el banquillo. Kang In Lee y Álex Baena marcaron dos golazos en una segunda mitad en la que el cuadro rojiblanco fue claramente superior al malagueño, prácticamente inoperante en ataque.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del Atlético en la primera jornada ante el Málaga.

Oblak (6): portería a cero para arrancar. Hizo dos paradones en el descuento del primer tiempo, pero se anularon por fuera de juego previo. Cómodo en el resto de intervenciones.

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Jorge Domínguez (5): aprobado raspado. Había sido una de las grandes sensaciones de la pretemporada a sus 16 años, pero en su debut se mostró algo dubitativo con balón. vio un amarilla en el 37', se jugó la segunda poco después y Simeone le dejó en el banquillo tras el descanso.

Le Normand (7): gran pugna ante Chupete durante todo el encuentro, ganando 6 de 9 duelos y todos por arriba. Camino a seguir.

Hancko (9): MVP. De esos partidos que pasan desapercibidos, pero fue el mejor. Y eso que vio una amarilla en el 16', pero no lo notó: cortando de manera decisiva atrás, sacando la pelota jugada desde la medular. Asistió a Kang In en el 1-0 y estrelló un cabezazo en el larguero.

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Dani Martínez (6): de menos a más. Buenas llegadas por la izquierda, algunos fallos iniciales con balón. Creció con e lpaseo de los minutos y cumplió durante los 90 minutos, que no es poco dado el contexto.

Mendoza (4): la sensación es que puede ser más de lo que de momento demuestra. Poco protagonismo en la creación, algo más en la llegada. Un disparo al medio en el primer tiempo y, sobre todo, una ocasión clarísima que le detuvo Herrero justo antes de ser sustituido en el 56'.

Koke (7): tiene 34 años y sigue siendo el faro del equipo. Marcó los tiempos de medular y fue de los más entonados en el primer tiempo. Acabó desfondado y sustituido en el 78'

Pablo Barrios (6): a cuentagotas. Lo que hizo lo hizo muy bien, aportando velocidad al balón y trabajando en ataque y en defensa, pero le faltó algo de continuidad, sobre todo en el primer tiempo.

Carlos Martín (5): lateral en fase defensiva y extremo fase ofensiva, con todo lo que ello conlleva a nivel de recorrido y desgaste. Algo desafortunado en los últimos metros, gozó de una ocasión clara que se fue arriba justo antes de ser sustituido en el 56'.

Arnau Ortiz (7): de lejos, el mejor del Atlético en el primer tiempo. Llegando por la izquierda, generando peligro y protagonizando un par de jugadas que rozaron el último pase, una de ellas con un taconazo excepcional. Algo más diluido en el segundo hasta ser sustituido en el 57'.

Lookman (4): pocas veces va a tener tantas ocasiones en un mismo partido. Perdido como 9 en el primer tiempo, todas llegaron en el segundo: una que le salió mordida, otra en la que estuvo lento para sacar el disparo, la tercera con un paradón de Herrero y la cuarta, ya en el descuento, driblando cuando tocaba disparar.

Sustituciones del Atlético de Madrid ante el Málaga

Marcos Llorente (4): jugó todo el segundo tiempo y se le vio lejos de su mejor tono físico, con un par de pérdidas impropias de su nivel atrás.

Giuliano Simeone (5): arrancó con buenas combinaciones por la derecha, pero se diluyó.

Álex Baena (6): jugó media hora y empezó bastante mal, pero se rehízo anotando un golazo de falta por la escuadra para cerrar el partido.

Kang In Lee (9): llegó para esto. Entró en el 57' y firmó su primer disparo en el 59'. Afinó puntería y anotó un golazo en el 70' con la zurda para abrir el marcador. Vertical, activo, convencido de lo que hacía desde el primer momento.

Hjumand (SC): entró en el 78' por Koke para debutar de rojiblanco.