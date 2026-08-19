Alberto Cercós García 19 AGO 2026 - 23:09h.

Deco se sincera sobre el futuro más cercano del mercado de fichajes

Desvelan quién fue la figura clave en el fichaje de Rodri y dónde se fraguó su llegada al Barcelona

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El mercado de fichajes del FC Barcelona todavía no ha terminado. Así lo confirmó Deco después de la victoria ante el Al Ahly en el Trofeu Joan Gamper, donde el conjunto azulgrana se impuso por 2-1 y puso punto final a su preparación veraniega. El director deportivo, en declaraciones a TV3, dejó claro que la planificación de la plantilla aún contempla algún movimiento más, especialmente en la posición de delantero centro. La salida de Robert Lewandowski rumbo a la MLS y la marcha de Ferran Torres al PSG han dejado un hueco importante en ataque, aunque Deco considera que el segundo puede ser compensado con las incorporaciones realizadas.

Precisamente ahí se encuentra ahora el gran reto de la dirección deportiva. El Barça ha insistido durante buena parte del verano en el fichaje de Julián Álvarez, pero la negativa del Atlético de Madrid a negociar por su delantero ha terminado enfriando definitivamente una operación que siempre se presentó como extremadamente complicada. El conjunto rojiblanco se ha mantenido firme en su postura y el Barça ya ha comenzado a activar alternativas. Entre ellas aparece con fuerza Lautaro Martínez, delantero y capitán del Inter de Milán, que en las últimas horas se ha convertido en el principal objetivo azulgrana para ocupar el puesto de '9'.

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Deco y el mercado del FC Barcelona

Deco, sin embargo, evitó poner nombres encima de la mesa y se limitó a confirmar que el club trabaja para encontrar "la mejor solución". "Tenemos soluciones internas pero hay que buscar. Cualquier jugador quiere venir al Barça", explicó. El portugués también reconoció la dificultad de sustituir a Lewandowski: "Lo de Robert es mucho más difícil, es muy complicado sustituir a un jugador como él. Hay mucho ruido, pero vamos a hacer algún movimiento". Unas palabras que dejan abierta la puerta a una operación en los últimos días de mercado, con Lautaro como gran alternativa después de aparcar la vía de Julián.

La otra gran cuestión abordada por Deco fue Rodri. El fichaje del centrocampista español, ya oficializado hasta 2030 procedente del Manchester City, sorprendió porque no figuraba inicialmente en los planes azulgranas. "Al principio no estaba en nuestros planes, pero vimos que es una oportunidad. Mejorará bastante al equipo", explicó el director deportivo, que además negó que la operación tuviera como objetivo arrebatárselo al Real Madrid: "No se lo hemos quitado al Madrid". El Barça, por tanto, afronta el tramo final del mercado con una incorporación inesperada ya cerrada y con una última misión muy clara: encontrar al delantero que complete la plantilla.