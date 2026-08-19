Alberto Cercós García 19 AGO 2026 - 22:11h.

Mientras Deco busca un delantero para Hansi Flick, Hamza y Raphinha se encargan de ganar el Gamper

El Camp Nou recibe a Rodri entre aplausos y dedica una pitada a Frenkie de Jong antes del Gamper

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El FC Barcelona gana el Trofeo Joan Gamper con una victoria por 2-1 ante el Al Ahly, en un partido que deja buenas sensaciones pero también algunos aspectos por corregir antes del inicio de LaLiga. El conjunto de Hansi Flick dominó buena parte del encuentro y se marchó por delante al descanso gracias al tanto de Hamza Abdelkarim, que aprovechó su oportunidad como referencia ofensiva, antes de que Raphinha ampliara la ventaja desde el punto de penalti.

Tras el paso por vestuarios, el Al Ahly recortó distancias y puso algo de incertidumbre en un Barça que perdió parte del control mostrado durante la primera mitad, aunque supo administrar la ventaja hasta el final. Lamine Yamal, Raphinha, Marc Bernal y el propio Hamza fueron algunos de los nombres más destacados, mientras que Joan García volvió a ofrecer seguridad bajo palos. En los últimos minutos Anthony Gordon erró un penalti que pudo suponer el 3-1. Aún así, el Gamper deja un último ensayo positivo para los azulgranas, que ya ponen el foco en el debut liguero.

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Las notas del FC Barcelona:

Joan García: 6. Sin mucho trabajo, aunque el 2-1 deja la sensación de que podría haber mantenido la portería a cero.

Sin mucho trabajo, aunque el 2-1 deja la sensación de que podría haber mantenido la portería a cero. Eric García: 7. Está jugando de nuevo como lateral derecho, una posición que ya probó en el último amistoso ante el Basilea. Ha ofrecido seguridad, buena salida de balón y criterio para incorporarse al ataque. No ha tenido demasiados problemas atrás.

Está jugando de nuevo como lateral derecho, una posición que ya probó en el último amistoso ante el Basilea. Ha ofrecido seguridad, buena salida de balón y criterio para incorporarse al ataque. No ha tenido demasiados problemas atrás. Jules Koundé: 6. Correcto, pero el gol en contra llega por un error suyo. Aún así, en general, ha estado atento en las coberturas y no ha concedido demasiado por su banda. Con balón ha participado en la circulación sin complicarse.

Correcto, pero el gol en contra llega por un error suyo. Aún así, en general, ha estado atento en las coberturas y no ha concedido demasiado por su banda. Con balón ha participado en la circulación sin complicarse. Gerard Martín: 6. Discreto y cumplidor. Ha estado correcto en sus funciones y ha ayudado a mantener el equilibrio defensivo, pero ha tenido menos peso con balón y menos profundidad.

Discreto y cumplidor. Ha estado correcto en sus funciones y ha ayudado a mantener el equilibrio defensivo, pero ha tenido menos peso con balón y menos profundidad. Alejandro Balde: 7. Ha dado profundidad constantemente por la izquierda y ha ayudado a que el Barça encontrase amplitud. Ha estado agresivo en ataque y ha asistido en el 1-0.

Ha dado profundidad constantemente por la izquierda y ha ayudado a que el Barça encontrase amplitud. Ha estado agresivo en ataque y ha asistido en el 1-0. Marc Bernal: 8. De lo mejorcito del Barça. Ha dado equilibrio, ha intervenido mucho en la salida y ha estado atento para corregir pérdidas. Se le ve cada vez más suelto físicamente.

De lo mejorcito del Barça. Ha dado equilibrio, ha intervenido mucho en la salida y ha estado atento para corregir pérdidas. Se le ve cada vez más suelto físicamente. Xavi Espart: 7. Buena primera parte. Ha mostrado personalidad para ofrecerse y participar en la circulación, sin complicarse demasiado. Estreno serio y prometedor.

Buena primera parte. Ha mostrado personalidad para ofrecerse y participar en la circulación, sin complicarse demasiado. Estreno serio y prometedor. Fermín López: 6. Muy perdido. Le ha faltado alguna acción definitiva, pero ha participado bastante en el buen funcionamiento ofensivo.

Muy perdido. Le ha faltado alguna acción definitiva, pero ha participado bastante en el buen funcionamiento ofensivo. Raphinha: 8. El mejor de la primera parte. Participó en el 1-0 y marcó el 2-0 al transformar un penalti que él mismo había provocado. Su papel como capitán le está dando todavía más peso. Muy buen estreno ante el Camp Nou.

El mejor de la primera parte. Participó en el 1-0 y marcó el 2-0 al transformar un penalti que él mismo había provocado. Su papel como capitán le está dando todavía más peso. Muy buen estreno ante el Camp Nou. Lamine Yamal: 8. El jugador que más sensación de peligro ha generado. Ha buscado el uno contra uno, ha atraído defensores y ha ayudado a generar superioridades en campo rival. Le ha faltado concretar alguna de las acciones que ha iniciado, pero en poco más de una hora ha dejado claro que sigue siendo el jugador con mayor capacidad para romper el partido.

El jugador que más sensación de peligro ha generado. Ha buscado el uno contra uno, ha atraído defensores y ha ayudado a generar superioridades en campo rival. Le ha faltado concretar alguna de las acciones que ha iniciado, pero en poco más de una hora ha dejado claro que sigue siendo el jugador con mayor capacidad para romper el partido. Hamza Abdelkarim: 8. La gran noticia entre los jóvenes. Ha marcado el 1-0 y está demostrando que puede ser una alternativa real como delantero centro. No se limita a esperar en el área: se mueve, fija centrales y ofrece una referencia que el Barça necesitaba.

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También jugaron: Dani Olmo (6), Brian Fariñas (5'5), Orian Goren (5), Anthony Gordon (4), Jordi Pesquer (6), Álvaro Cortés (6), Gavi (5), Adeyemi (6'5), Christensen (6), Pedri (6), Wojciech Szczęsny (5) y Jesse Bisiwu (6).