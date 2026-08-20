La salida de Yeremay del Deportivo se calienta: una visita, un plazo y muchos millones

Ángel Cotán 20 AGO 2026 - 08:19h.

El presidente del Hull City habla públicamente de su fichaje

El Deportivo altera su final de mercado y apunta a un fichaje con el debate del perfil

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Una de las consecuencias de arrancar LALIGA EA Sports 2026/27 con el mercado de fichajes aún abierto es que uno de tus mejores activos pueda marcharse con la competición en juego. El Deportivo de A Coruña se marchó a la cama el pasado miércoles con actualizaciones importantes por el futuro de Yeremay Hernández. Desde Inglaterra, y en medios importantes como la BBC, recogen unas declaraciones del presidente del Hull City en las que asegura contar con el visto bueno del jugador.

Acun Ilıcalı, dueño del equipo recién ascendido a la Premier League, confirmó que el atacante herculino es una posibilidad real en este tramo final de mercado, y que además, protagonizaría un movimiento récord en su club.

La salida de Yeremay del Deportivo se calienta

En redes sociales, una imagen de Yeremay Hernández en Kingston upon Hull hacía correr las teorías sobre su salida. El presidente del equipo inglés admitió esta visita, aún por confirmar por fuentes coruñesas, calentando así la salida del futbolista más valioso del Deportivo de A Coruña. El dirigente reconoció que es una operación complicada, y de producirse, se convertiría en el traspaso más importante de la historia del Hull City.

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Esta situación no se alargará en el tiempo. El plazo fijado para la resolución del caso Yeremay Hernández es de tres a cuatro días. El futbolista y su entorno estarían valorando seriamente esta posibilidad, aunque el deseo del extremo siempre ha sido jugar en Primera División con el Deportivo. Pase lo que pase, la posibilidad, ahora sí, es real.

El Hull City, a por otro talento español

El canterano del Real Betis también está en el objetivo del recién ascendido a la Premier League. Pablo García es una de las grandes joyas a futuro del club verdiblanco, aunque una golosa oferta por un porcentaje de los derechos del atacante podrían provocar su salida. El pasado curso se asentó en el primer equipo con las oportunidades que le brindó Manuel Pellegrini.

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A diferencia de Yeremay Hernández, la salida de Pablo García, un activo de fondo de armario en este Betis, no afectaría en demasía a la planificación. Además, el ingreso por el canterano heliopolitano permitiría a su club acercarse a fichajes tan deseados como el Dani Ceballos.