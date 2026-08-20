Pablo Sánchez 20 AGO 2026 - 09:24h.

Rodri ya deja huella en el FC Barcelona y Hansi Flick le ve como un líder a tener en cuenta: "Es lo que queremos"

La dirección deportiva adelanta trabajo con una idea clara

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La dirección deportiva del Barcelona que encabeza Deco está protagonizando un mercado bastante movido. Fichajes de renombre, salidas importantes y ventas jugosas que están cambiándole la cara al equipo blaugrana. Pero su trabajo no queda ahí. El portugués mira al futuro y a ciertas operaciones que puede ir adelantando, como la recomposición de la portería. En este sentido surge una opción que empieza a ganar mucho peso.

Según cuenta Marca, el Barcelona avanza por el fichaje de Dominik Livakovic, portero croata del Fenerbahçe. La idea del Barça es contar con él a partir de la temporada 27/28, aunque desea cerrar su fichaje antes de que acabe la ventana estival actual. El club volverá a estar excedido el próximo verano, por lo que cualquier movimiento que avance en la actualidad será positivo para adelantar trabajo, teniendo en cuenta que a Szczesny le resta un año de contrato.

Al parecer ya existen conversaciones entre las partes, aunque de momento no hay acuerdo para la llegada del meta croata por un precio que estaría entre los tres y los cinco millones de euros. Desde los despachos del Camp Nou esperan cerrar esta operación antes del 1 de septiembre. Pese a esta fecha, la intención del conjunto catalán es buscar su cesión para que siga jugando allí y contar con él a partir del curso que viene.

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El futuro de Ter Stegen, zanjado

La intención de Deco es dejar cerrado cuanto antes el futuro de la portería blaugrana. La salida de Iñaki Peña rumbo al Panathinaikos este verano vino acompañada de la cesión de Ter Stegen al Ajax, lo que dejó a Joan García y a Szczesny como porteros del primer equipo. Con este movimiento por Livakovic, quedan claras las intenciones del Barcelona de prescindir definitivamente del meta alemán una vez termine su año de cesión en Países Bajos.