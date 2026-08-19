Alberto Cercós García 19 AGO 2026 - 23:40h.

Hansi Flick no ha podido contar con Rodri en el Gamper, pero ya le tiene en cuenta en todos los sentidos

Hamza y Raphinha se postulan como los mejores delanteros que tiene Hansi Flick tras ganar el Gamper

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El FC Barcelona ya ha puesto punto final a su pretemporada con una victoria ante el Al Ahly (2-1) en el Trofeo Joan Gamper y encara desde este miércoles la recta final hacia el inicio de LaLiga. El conjunto azulgrana debutará este fin de semana frente al Elche, después de un verano marcado por la llegada de varios refuerzos y, especialmente, por el fichaje de Rodri. El centrocampista, que firmó hasta 2030 procedente del Manchester City, se ha convertido en una de las grandes apuestas del proyecto de Hansi Flick.

Aunque todavía no ha podido disputar minutos con la camiseta azulgrana, Rodri ya ha dejado una primera impresión muy positiva en su nuevo vestuario. Flick ha destacado públicamente el impacto que espera del internacional español, al que considera mucho más que un centrocampista capaz de organizar el juego. "Ha demostrado en el Mundial que es el mejor jugador. Estructura el equipo, es bueno con el balón en los pies y puede decidir cuándo jugar más rápido y cuándo hacerlo más lento", explicó el técnico alemán en TV3. Para Flick, esa capacidad para controlar los tiempos es precisamente una de las grandes virtudes que necesita su equipo.

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Hansi Flick confía ciegamente en Deco

El entrenador también quiso poner el foco en una característica que puede resultar determinante durante la temporada: su liderazgo. "Es lo que queremos de un jugador así. Es un líder dentro y fuera del campo", aseguró Flick sobre Rodri, que llega al Barça después de haber sido una pieza fundamental en el Manchester City y de conquistar el Mundial con España. Su incorporación pretende aportar equilibrio, control y experiencia a un centro del campo que ahora cuenta con una figura de enorme jerarquía.

Sin embargo, el mercado azulgrana todavía no está cerrado. Deco continúa trabajando para encontrar un delantero centro que complete la plantilla, una posición que sigue siendo una de las prioridades después de que se complicara definitivamente la vía de Julián Álvarez. Flick reconoció que la búsqueda continúa y volvió a respaldar plenamente al director deportivo: "Sí, estamos buscando a este jugador. Deco hasta ahora ha hecho un trabajo fantástico y confío en él con los ojos cerrados". El técnico, además, explicó que la pretemporada no ha sido sencilla porque muchos futbolistas llegaron tarde, pero aseguró que las sensaciones son buenas: "Tenemos un equipo fantástico".