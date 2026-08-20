Frenkie De Jong puede abrir la puerta al delantero que busca Deco y Flick fuerza su salida

Fran Duarte Madrid, 20 AGO 2026 - 11:21h.

Hansi Flick le ha retirado la capitanía a Frenkie De Jong y desde el club ven su salida como una oportunidad de mercado

El tremendo cabreo del FC Barcelona con la lesión y el tiempo de baja de Frenkie de Jong

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Frenkie De Jong vuelve a estar entre la espada y la pared en el FC Barcelona. La lesión de rodilla del centrocampista ha trastocado los planes de Hansi Flick y su decisión de no pasar por quirófano ha despertado controversia en el club, que ya ha atajado su ausencia con el fichaje de Rodri. El futbolista ya dio la cara en una entrevista con el FC Barcelona, pero no ha terminado de convencer del todo a su afición porque le dedicó una pitada antes del trofeo Joan Gamper.

El propio Hansi Flick ha forzado aún más esta situación quitándole la capitanía para esta temporada. Tras la marcha de Ter Stegen y Ronald Araújo, el jugador con más antigüedad en el Barça para heredar la capitanía era Frenkie De Jong, pero el alemán ha tomado una decisión al respecto y anunció en la rueda de prensa antes del Trofeo Joan Gamper que el primer capitán va a ser Raphinha con Pedri y Eric García como segundo y tercer capitán de manera provisional hasta que termine el mercado de fichajes. Después, con la plantilla ya cerrada, serán los jugadores quienes voten la capitanía del equipo.

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Una situación que no ha gustado nada al neerlandés y su rostro lo dice todo durante la fiesta del Joan Gamper. De Jong se sentó en la grada al lado de los canteranos, vestido con ropa de calle y recibió la pitada de su afición como una losa más a una situación que cada día escama más.

Su decisión de tener un tratamiento conservador para recuperarse de su lesión de rodilla y no pasar por quirófano no ha gustado dentro del club. El Barça respeta esta decisión, pero creen que una cirugía daría mejor resultado que si no pasa por quirófano.

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La salida Frenkie De Jong, clave para traer al nuevo delantero

Tampoco le cierran la puerta a una posible salida este verano. El centro del campo culé tiene mucha competencia con la llegada de Rodri y el crecimiento de Marc Bernal. De Jong querrá volver a tener minutos cuando vuelva de su lesión y puede que Flick para ese entonces quiera decantarse por otro jugador, un factor que podría ser favorable para conseguir su traspaso.

Su venta que se antoja complicada ya que muchos clubes ven su lesión como un problema, pero el neerlandés sigue contando con un buen cartel a pesar de ello. La situación de disconformidad entre ambas partes es conocida por otros equipos y puede ser una gran oportunidad este mercado, incluso con el riesgo que conlleva fichar a un futbolista lesionado. Uno de los clubes que se han mostrado más interesados ha sido la Juventus de Turín. La fórmula de una cesión con opción de compra como se ha hecho con Araújo podría ser una alternativa en caso de que se complique un traspaso.

En caso de concretarse, su salida ayudaría muchísimo para incorporar al delantero centro que busca Deco para completar la plantilla de Hansi Flick. Ahora mismo su principal prioridad es Lautaro Martínez después de descartar definitivamente la opción de Julián Álvarez.