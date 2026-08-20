Redacción ElDesmarque Madrid, 20 AGO 2026 - 11:26h.

El exdirectivo culé ha criticado la forma de actuar de Real Madrid y Atlético en el caso Negreira y en el culebrón de Julián Álvarez

El Barcelona mueve el fichaje del delantero y guarda dos balas si falla Lautaro Martínez

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Toni Freixa ha vuelto a situarse en el centro de la polémica. El exdirectivo del Barcelona ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que cuestiona las actuaciones recientes del Real Madrid y del Atlético de Madrid y las engloba bajo un mismo concepto: la “catalanofobia”. El exdirectivo culé considera que existe un mismo patrón en la actitud de ambos clubes contra los intereses del conjunto azulgrana y sostiene que esa animadversión viene de hace tiempo.

La denuncia del Real Madrid ante la UEFA por el caso Negreira y el fichaje de Rodri

Uno de los argumentos utilizados por Freixa es la decisión del Real Madrid de acudir a la UEFA por el caso Negreira. El conjunto blanco presentó el pasado mes de junio un escrito ante los órganos disciplinarios del organismo europeo para solicitar medidas contra el Barcelona. El Real Madrid considera que existen “evidencias relevantes” sobre pagos realizados durante años por el Barça a José María Enríquez Negreira, antiguo vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. El club blanco calificó la situación de “riesgo sistémico de máxima gravedad” para la integridad de las competiciones.

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Freixa también hace referencia al caso de Rodri, con una crítica a la postura que, a su juicio, ha adoptado ahora el Real Madrid. El exdirectivo azulgrana considera que el club blanco intenta restar importancia al fichaje del centrocampista por el Barcelona después de que durante el mercado se diera prácticamente por hecho que acabaría en el Santiago Bernabéu.

El culebrón de Julián Álvarez, el otro frente al que señala Toni Freixa

El Barcelona convirtió al delantero argentino en uno de sus grandes objetivos del mercado y llegó a explorar las condiciones de una operación que, salvo sorpresa, no va a prosperar. El Atlético ha mantenido una postura tajante y Miguel Ángel Gil Marín ha asegurado que el club no aceptaría ofertas por el argentino que no fueran su cláusula íntegra.

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Freixa también menciona la denuncia ante la RFEF por parte del conjunto colchonero. El Comité de Disciplina de la Federación ya ha instruido un procedimiento extraordinario tras la acusación a los azulgranas de negociar con el delantero pese a tener contrato en vigor hasta 2030. Para el exdirectivo culé, tanto este episodio como la denuncia del Real Madrid forman parte de una misma dinámica en contra del Fútbol Club Barcelona.

El tweet de Toni Freixa donde critica a Real Madrid y Atlético

“Entre el final de la pasada temporada y antes de empezar esta ya hemos visto: el Madrid denuncia al Barça ante la UEFA, el Atlético denuncia al Barça ante RFEF, nos intentan vender que no querían Rodri después de dar por sentado que ya era suyo, celebran retener a Julián contra su voluntad con la única obsesión de que no vaya al Barça ¿Sabéis cómo se llama la base de todo? Catalanofobia. La sufren fundamentalmente en Madrid desde hace siglos", dijo el exdirectivo culé en su perfil oficial de X.