Redacción ElDesmarque 20 AGO 2026 - 08:40h.

El club azulgrana no pudo oficializar su fichaje antes del partido y el portugués no pudo salir con el resto de sus compañeros

Rodri ya deja huella en el FC Barcelona y Hansi Flick le ve como un líder a tener en cuenta: "Es lo que queremos"

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Joao Cancelo vivió una situación surrealista antes del Trofeo Joan Gamper. La jugadora de pádel Ariana Sánchez publicó una 'stories' en su perfil oficial de Instagram donde se observa como el portugués ya estaba preparado en el túnel de vestuarios junto al resto de la plantilla, para finalmente no poder ser presentado porque el FC Barcelona, a diferencia de la operación de Rodri, todavía no había hecho oficial su fichaje. Lamine Yamal incluso le preguntó: "¿No vas a salir?" y el portugués le respondió encogiéndose de hombros, visiblemente contrariado. El lateral sí estuvo después junto al grupo sobre el césped del Spotify Camp Nou, aunque todavía va a tener que esperar para vivir oficialmente su regreso al conjunto azulgrana. También vio el partido sentado en la grada junto a Rodri Hernández, pero iba vestido con ropa de calle y no con indumentaria azulgrana como su compañero.