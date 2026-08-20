Posibles alineaciones del Elche - Barcelona para la jornada 2 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 20 AGO 2026 - 06:52h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Elche y Barcelona de la jornada 2

El Deportivo sufre un inédito error arbitral en el empate del Elche: "El VAR debió entrar"

Compartir







El Elche CF y el FC Barcelona se ven las caras en el Martínez Valero en el choque correspondiente a la segunda jornada de LALIGA EA Sports, fijado para este domingo 23 de agosto a las 21:30h. El conjunto ilicitano llega a la cita con buenas sensaciones tras cosechar un trabajado empate 1-1 en Riazor frente al Deportivo en el estreno de Martín Anselmi. Por su parte, el cuadro azulgrana afronta su primer compromiso oficial de la temporada tras aplazarse su choque de la primera jornada ante el Athletic Club en San Mamés, fijado ahora para el 27 de agosto.

Posible alineación del Elche

El Elche buscará hacerse fuerte en estadio manteniendo el dibujo 5-2-2-1. Matías Dituro defenderá la portería franjiverde, en la zaga, Buba Sangaré y Germán Valera actuarán en los carriles, escoltando a David Affengruber y Víctor Chust en el eje central, con la duda entre Redondo o Pedro Bigas, quien arrastra molestias tras no jugar en el debut. Para este choque, el cuerpo técnico no podrá contar con los lesionados Grady Diangana y Yago Santiago, mientras que John Chetauya y Adam Boayar se mantienen como dudas. La medular será para Gonzalo Villar y Marc Aguado, protagonistas en el gol del empate ante el Deportivo, situando por delante a Ali Houary o Facundo Buonanotte en un costado y a Lucas Cepeda o Martim Neto en el otro. En la delantera, Fer Niño como única referencia.

Posible once del Elche frente al Barcelona:

Portero: Dituro

Defensas: Sangaré, Affengruber, Redondo/Bigas, Chust, Valera

Centrocampistas: Ali Houary/Bounanotte, Villar, Aguado, Cepeda/Neto

Delanteros: Fer Niño

Posible alineación del FC Barcelona

El FC Barcelona echa a andar en la competición con un once muy condicionado por la reincorporación tardía de sus internacionales españoles tras el Mundial. Bajo el esquema 4-2-3-1, Joan García ocupará la portería. La retaguardia contará con Eric García en la derecha, Alejandro Balde en el perfil zurdo y Gerard Martín en el centro, donde Pau Cubarsí, Andreas Christensen y Jules Koundé se disputan la plaza restante. En la sala de máquinas, Marc Bernal se perfila como titular, con Rodrigo al acecho, y acompañado por por uno Hèctor Espart, Gavi o Pedri. Fermín López será el mediapunta, en ataque Raphinha apunta a ser el delantero, mientras que las bandas serán ocupadas por dos entre Lamine Yamal, Karim Adeyemi y Anthony Gordon.

Posible once del Barcelona frente al Elche:

Portero: Joan García

Defensas: Eric, Cubarsí, Gerard Martín, Balde

Centrocampistas: Espart/Gavi, Bernal, Fermín

Delanteros: Yamal/Adeyemi, Raphinha, Adeyemi/Gordon