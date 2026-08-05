Redacción ElDesmarque Madrid, 05 AGO 2026 - 14:17h.

El entrenador argentino será continuista con el estilo de juego de Éder Sarabia

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El Elche CF inicia una etapa ilusionante y llena de desafíos en LALIGA EA Sports con un giro de timón en el banquillo. Tras la salida de Eder Sarabia, la apuesta personal del propietario Christian Bragarnik se llama Martín Anselmi. El preparador bonaerense, con experiencia en clubes de la talla de Cruz Azul, Oporto o Botafogo, debuta en el fútbol español siguiendo un juego metodológico muy marcado y que será continuista con la idea de Sarabia. El argentino, fiel a su filosofía de posesión, implantará un dibujo 5-2-2-1 que buscará, además de un fútbol vistoso, cumplir el principal objetivo del Elche esta temporada: la salvación. El conjunto ilicitano jugará la primera jornada de LALIGA EA Sports frente al Deportivo de La Coruña el lunes 17 de agosto a las 21:00h (horario peninsular).

En la portería se esperan menos cambios respecto a la campaña pasada y Anselmi apostará por su compatriota Matías Dituro. Por delante, una línea de tres centrales compuesta por el austríaco David Affengruber, que estará acompañado en los costados por Víctor Chust, fichado por el Elche en este mercado de fichajes tras la cesión del año pasado, y Pedro Bigas, el capitán del conjunto ilicitano. En los carriles, al igual que el esquema de la temporada pasada, habrá laterales de gran recorrido. En la derecha será el turno del joven Buba Sangaré, mientras que Germán Valera ocupará el perfil izquierdo. El equipo ilicitano se ha interesado en Deiver Machado para esta posición y, según Fútbol Fantasy, ya ha iniciado negociaciones con el jugador que, actualmente, está sin equipo.

En la medular, la baja de Aleix Febas será difícil de suplir y el técnico alineará a Gonzalo Villar, llamado a tener la batuta del juego del Elche, y a Marc Aguado, que tendrán por delante a una pareja de mediapuntas donde la titularidad está muy reñida. Por la derecha Grady Diangana y Tete Morente se disputarán la posición y en el sector izquierdo Lucas Cepeda peleará el puesto con el portugués Martim Neto. Además, el conjunto franjiverde está interesado dos jugadores para aumentar la competitividad en esta posición. El primero de ellos es Facundo Buonanotte, mediapunta argentino del Brighton que llegaría como cedido y el segundo es Adrián Embarba, el cual también interesa a Rayo Vallecano y Sevilla.

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Finalmente, el gol del Elche esta temporada tendrá un nombre propio: Fer Niño. El delantero gaditano parte como la gran referencia ofensiva para el arranque del curso y está encomendado a ser la estrella goleadora del Elche de Anselmi después de su gran campaña en el Burgos en LALIGA HYPERMOTION donde marcó 11 goles y dio 3 asistencias.

El posible once del Elche CF para la temporada 26/27

XI del Elche: Matías Dituro; Buba Sangaré, Víctor Chust, David Affengruber, Pedro Bigas, Germán Valera; Gonzalo Villar, Marc Aguado; Grady Diangana / Tete Morente, Lucas Cepeda / Martim Neto; Fer Niño.