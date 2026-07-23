El club presidido por Gerard Piqué debe 630.000 al técnico, despedido en marzo de 2024

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Lío en el FC Andorra. El equipo presidido por Gerard Piqué tiene bloqueadas las licencias por parte de la Real Federación Española de Fútbol, lo que podría provocar la incapacidad para competir en LaLiga Hypermotion durante la próxima temporada. Y todo debido a que todavía no ha pagado su deuda a Eder Sarabia.

Según adelanta el Diari d'Andorra, la RFEF ha bloqueado las licencias del Andorra de manera temporal. El club andorrano, actualmente, no puede inscribir nuevos jugadores ni tampoco renovar a los que tiene actualmente. Tampoco hacer lo propio con nadie de su cuerpo técnico.

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Y así se mantendrán hasta que paguen las deudas con Eder Sarabia y su cuerpo técnico. El club presidido por Gerard Piqué debe 630.000 euros a Sarabia, tal y como fijó el Tribunal Superior de Andorra, y sigue sin abonar dicha cantidad. El técnico fue destituido en marzo de 2024 de forma unilateral por parte de la entidad, que debería haberle pagado el finiquito. Según la sentencia de marzo de 2026, la cantidad a pagar asciende a 611.061 euros en concepto de compensación más 18.913 euros por vacaciones no disfrutadas.

Sarabia reclamaba 780.000 euros al Andorra por despido improcedente, pero finalmente el Tribunal rebajó esa cantidad. El caso es que han pasado más de dos años de aquella destitución y cuatro meses desde la sentencia y la entidad presidida por Gerard Piqué sigue sin abonar el dinero.

De momento, el Andorra sigue avanzando en su pretemporada de cara al primer partido oficial del curso, en el que recibirá en casa al AD Ceuta en la jornada 1 de LaLiga Hypermotion. Según señala Marca, la resolución de la RFEF no señala expresamente que el Andorra no pueda competir, pero esa imposibilidad de expedir licencias podría dejar en duda su participación en el torneo si la situación no se soluciona de aquí a entonces. El club, de momento, se muestra tranquilo y confía en resolver el tema antes de que comience LaLiga.