Ángel Cotán 18 AGO 2026 - 13:58h.

La acción ha pasado totalmente desapercibida

Aubayemang y Aguado, dos golazos bajo la 'luz naranja' de Riazor

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El Deportivo de A Coruña regresó a LALIGA EA Sports con un empate y buenas sensaciones generales sobre el verde. En un Riazor atípico, los de Antonio Hidalgo comenzaron mandando en el marcador gracias a Aubameyang, pero acabaron firmando las tablas con un Elche CF que se adueñó del balón. No obstante, y como consecuencia de todo el ruido externo al choque, una acción arbitral ha pasado totalmente desapercibida.

A falta de quince minutos para el final, y cuando los presentes ya saboreaban un triunfo en la primera jornada liguera, la cabeza de Marc Aguado silenció el feudo herculino. Aunque ese gol no debió subir al marcador.

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El Deportivo sufre un inédito error arbitral en el empate del Elche

El medio Archivo VAR, especializado en el análisis de jugadas polémicas en nuestro fútbol, pone el foco en la acción previa al tanto del centrocampista del Elche CF. Aportando imágenes que demuestran lo expuesto, el tanto de Marc Aguado no debió subir al marcador por la inexistencia del córner previo que señaló el árbitro Hernández Maeso.

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Con su rodilla, Aguado es el último futbolista en tocar el esférico antes de salir por la línea de fondo. El VAR, tal y como incluyó FIFA, puede corregir errores claros en los saques de esquina en ambos sentidos. Por esta razón, desde la Sala VOR debieron alterar la decisión de campo: "Germán Valera, con su rodilla, es el último jugador en tocar el balón antes del córner previo al empate del Elche. Gol ilegal. El VAR debió intervenir y dar saque de puerta".

El resumen del partido de Riazor

Un golazo de cabeza de Marc Aguado en el minuto 76 aguó el regreso a Primera División del Deportivo, que se había adelantado en la primera parte con una genialidad de Aubameyang y había contenido hasta ese momento el ataque del equipo alicantino apoyándose en las paradas de Leo Román.

El guion del partido fue el esperado, con el Elche teniendo mucho más balón que su rival, que fue un calco del equipo de la pasada temporada pese a la titularidad de cinco de sus caras nuevas -solo el lateral izquierdo Angeliño arrancó en el banquillo-.