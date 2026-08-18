Pablo Sánchez 18 AGO 2026 - 08:33h.

El uno por uno del Deportivo ante el Elche: Leo Román hace valer el gol de Aubameyang

Las protestas van a más en Riazor

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El Dépor arrancó su andadura en LALIGA EA SPORTS con un empate ante el Elche. La victoria en Riazor se escapó en los últimos compases en una noche marcada por las protestas de miles de aficionados herculinos ante las medidas establecidas por el club en la Grada Marathon Inferior, lugar en el que se sitúa Riazor Blues. El color naranja predominó en las gradas como reacción y sobre ello se habló mucho tras el encuentro. Sin embargo, uno de los que no llegó a opinar sobre lo sucedido fue Ximo Navarro en zona mixta.

El lateral diestro atendió a los medios para valorar el empate y, como era de esperar, recibió preguntas sobre lo sucedido en Riazor con la afición. Sin embargo, no pudo contestar a la prensa ante las directrices marcadas por el club, lo que generó mucho revuelo en las redes sociales por el comportamiento del club al respecto.

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Las declaraciones de Ximo Navarro

El defensor blanquiazul lamentó que el Elche firmase el gol del empate tras un centro lateral que cabeceó Marc Aguado. “Nos hubiera gustado sumar de tres en el primer partido en nuestra casa, pero en esta categoría es muy importante sumar siempre. Delante hemos tenido un rival muy bueno con el balón, pero nos fastidia un poco recibir su gol en una acción a balón parado”, comentó a los periodistas tras el encuentro.

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El defensa deportivista elogió al Elche porque “se mueve mucho por dentro y es un equipo que tiene mucho balón”, y restó importancia al bajón físico de su equipo en la recta final porque “estaremos mejor con el paso de los partidos, no es nada preocupante. En esta categoría todos los rivales son de mucha calidad y vamos a necesitar hacernos fuertes en nuestra casa. Nos gustaría sumar de tres, pero siempre es positivo sumar”, incidió uno de los capitanes de la primera plantilla.