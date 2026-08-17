Reparto de puntos entre el Dépor y el Elche para abrir el campeonato

Por qué la afición del Dépor van vestida de naranja ante el Elche

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Si alguien pensaba que Pierre-Emerick Aubameyang había llegado a Riazor para retirarse, estaba bastante equivocado. O al menos, eso invita a pensar su debut con la camiseta del RC Deportivo de A Coruña, que este lunes firmó un empate ante el Elche CF que no deja contento ni triste a nadie. Su tanto del primer tiempo lo igualó Marc Aguado en el segundo tiempo, este con la cabeza, estéticamente perfecto, para firmar las tablas bajo la 'luz naranja' de Riazor.

Tras un inicio de partido con dominio total por parte del cuadro ilicitano del esférico, el Dépor se adelantó en el marcador a los 21 minutos. Desde el centro del campo, Lorenzo Amatucci buscó en largo a Aubameyang, que se sacó de la manga un control sensacional. Casi sin tiempo de bajar la pelota, sacó la pierna zurda para cruzar el esférico ante Dituro. Un golazo. Tiene 37 años, pero en su celebración, dando volteretas en el aire, parecía ser aún un veinteañero.

El gol, a todo esto, llegó en la primera llegada ofensiva del equipo gallego tras un dominio total del esférico por parte de los ilicitanos, con el único resquicio de un fallo de Dituro al que reaccionó Nsonga con una gran volea lejana y al que reacción de nuevo el propio Dituro con una buena intervención. No paso mucho más en un primer tiempo propio de verano, de agosto, de una noche con aroma a pretemporada.

Aguado derriba el muro de Leo Román

Dio un paso adelante el Elche en el segundo tiempo. Rozó Jensen el segundo a balón parado, pero empezó a aproximarse a la portería local el equipo de Martín Anselmi con el paso de los minutos, con una doble intervención de muchísimo mérito de Leo Román a la hora de encuentro que puso en pie a una grada teñida de naranja en forma de protesta.

Y llegó el empate. A los 76', a balón parado, Villar puso el balón desde el costado y Aguado se inventó un cabezazo precioso a la escuadra ante el que nada pudo hacer Leo. Se rompió por momentos el partido en ese tramo final, pero no se volvió a mover el marcador. Reparto de puntos: nadie contento, nadie excesivamente triste y una Liga entera por delante.