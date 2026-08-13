Nueva protesta por las condiciones de la grada de Riazor Blues

El Dépor trabaja en seis operaciones y debe resolver una doble duda en el mercado

Compartir







Siguen las protestas entre la afición del RC Deportivo de A Coruña. La Federación de Peñas ya pidió dejar las gradas vacías en el Trofeo Herrera ante el Real Madrid, algo que no dio demasiado resultado en la gran mayoría de la gradas. Ahora, han dado un paso más de cara al debut liguero y solicitan a todos sus hinchas acudir con una camiseta de color naranja al duelo de la primera jornada, el próximo lunes 17 de agosto ante el Elche CF en Riazor.

Todo ello marcado en un verano de tensión entre la hinchada y el club debido a las nuevas medidas establecidas en la entidad para hacerse abonado en la zona de Marathon Inferior, donde se ubican habitualmente los ultras, Riazor Blues.

PUEDE INTERESARTE Fernando Soriano suma al radar el Dépor un descarte del Bayern

Unas medidas que, según sostienen tanto la Federación de Peñas Deportivistas como el grupo ultra, son "abusivas, discriminatorias y vulneradoras de los derechos fundamentales" de los más de 4.000 abonados que se ubican en esa zona del estadio.

"Si el club pretende tratar la grada de Marathon Inferior como si fuese una Prisión de Máxima Seguridad, al más puro estilo Guantánamo, donde se niegan derechos básicos, se impone un control absoluto y se ignora cualquier tipo de presunción de inocencia, vamos a hacer evidente su imposición ante todo el mundo”, apuntan los peñistas en su comunicado de prensa.

Durante el duelo ante el Real Madrid ya invitaron a la afición a dejar vacías las gradas, pero lo cierto es que la gran mayoría del estadio, a excepción de la zona donde se ubican precisamente los ultras, presentó una buena imagen. Además, semanas atrás también convocaron una manifestación por las calles de A Coruña a la que acudieron cientos de deportivistas.

Ahora, la Federación y los ultras hacen un llamamiento a todo el deportivismo para acudir al partido "vestidos de color naranja" con el objetivo de transformar las gradas "en una protesta visual durante los 90 minutos".