Fernando Soriano suma al radar el Dépor un descarte del Bayern de Múnich

Celia Pérez 12 AGO 2026 - 09:35h.

El club bávaro le busca una salida este verano

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A pesar de que el Dépor se centra principalmente en la operación salida en esta recta final de mercado, en el equipo no se descarta alguna que otra guinda a una ventana bastante movida. Fernando Soriano se sigue moviendo y al interés por Fabio Silva como refuerzo para el ataque de Antonio Hidalgo, ahora se une otro nombres más, procedente del Bayern de Múnich.

El futbolista en cuestión es Felipe Chávez. El cuadro bávaro estaría buscando una cesión del jugador y ahí aparece el cuadro herculino. Según cuenta el periodista Kerry Hau, de SkySport, Fernando Soriano estaría tras los pasos de un mediocentro al que también persiguen Wolfsburgo, Paderborn y un equipo de la Primera división portuguesa. A sus 19 años y con contrato hasta 2028, las conversaciones están en marcha para tratar de buscarle destino este verano.

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Felipe Chávez está dejando muy buenas sensaciones esta pretemporada y es hace que un buen número de equipos se interesen en su cesión. Por el momento, toca seguir esperando para conocer cuál será definitivamente el nuevo equipo del mediocentro.

Mientras tanto, no es el único nombre que ronda la órbita herculina. Este lunes Rudy Galetti también destapaba seguimiento del Dépor en Fabio Silva. Y es que la Real Sociedad se habría unido junto a Dépor y Villarreal en el interés por el '9' del Bayern de Múnich. En estos momentos, todos los clubes están evaluando las condiciones que exige el Borussia Dortmund para ir definitivamente a por él.

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Teniendo en cuenta el buen número de pretendientes que acumula Fabio Silva, todo apunta a que la pelea por hacerse con él no será nada fácil. El luso ya estuvo en LALIGA hace dos temporadas, cuando estuvo cedido en la UD LA Palmas, donde jugó 24 partidos y anotó diez goles, dejando buenas sensaciones a pesar del descenso del conjunto isleño.