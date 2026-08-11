La Real Sociedad entra en la pelea junto a Villarreal y Dépor por un '9' de 22 millones

Celia Pérez 11 AGO 2026 - 16:33h.

Han mostrado su interés al Borussia Dortmund

Real Sociedad y Olympique de Marsella acuerdan las cifras del fichaje de Nayef Aguerd: fórmula pactada

Compartir







El verano avanza poco a poco y Erik Bretos sigue sin haber conseguido ningún refuerzo para la plantilla de Pellegrino Matarazzo aún. A pesar de que para la defensa parece estar todo atado para la llegada de Nayef Aguerd, lo cierto es que aún no se ha anunciado. Menos definido aún está el fichaje que busca para el ataque y que no será fácil. Con el cambio con el futuro de Endrick, una nueva opción aparece en la agenda de la dirección deportiva donostiarra, que entra en la pelea directamente con Dépor y Villarreal para hacerse con él.

Segú cuenta el periodista Rudy Galetti, la Real Sociedad se ha unido al interés por Fabio Silva. El club txuri urdin ha pedido información actualizada por el jugador y está interesado en tratar de avanzar la llegada del delantero al cuadro de Pellegrino Matarazzo. De esta forma, Bretos irrumpe en el mercado por un '9' que ya tiene pretendientes como Dépor y Villarreal. En estos momentos, todos los clubes están evaluando las condiciones que exige el Borussia Dortmund para ir definitivamente a por él.

Teniendo en cuenta el buen número de pretendientes que acumula Fabio Silva, todo apunta a que la pelea por hacerse con él no será nada fácil. El luso ya estuvo en LALIGA hace dos temporadas, cuando estuvo cedido en la UD LA Palmas, donde jugó 24 partidos y anotó diez goles, dejando buenas sensaciones a pesar del descenso del conjunto isleño.

PUEDE INTERESARTE El Cádiz CF ya quiere sacar a Suso sólo un año después de su fichaje

A pesar de lo que se le está complicando reforzar el ataque a la Real, el que sí parece muy cerca de llegar es Nayef Aguerd. La club donostiarra ha pisado el acelerador para cerrar el fichaje del futbolista del Olympique de Marsella. Todo apunta que volvería a la Real en calidad de cedido por cuatro millones de euros y con una opción de compra bajo el brazo de otros 11 kilos. A pesar de tener contrato hasta 2030, el club francés le busca una salida en este mercado de fichajes de verano y que todo apunta que acabará siendo Anoeta.