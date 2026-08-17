Por qué la afición del Deportivo y Riazor Blues van vestidos de naranja ante el Elche

Fran Fuentes 17 AGO 2026 - 21:19h.

La protesta, organizada en los días previos, se ha visto respaldada a lo largo y ancho de todo el estadio

El Deportivo se decide por una terna de centrales y deja definido el último fichaje

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La afición del Deportivo de A Coruña ha convertido el estreno liguero en Riazor en un nuevo escenario de protesta contra el club. Una parte importante de los deportivistas, especialmente visible en Marathon Inferior, donde se ubica habitualmente Riazor Blues, pero también repartida por diferentes sectores del estadio, ha acudido al partido frente al Elche con una camiseta de color naranja.

La iniciativa parte de la Federación de Peñas Deportivistas y cuenta con el respaldo de Riazor Blues. Ambos colectivos mantienen desde hace semanas un pulso con el Deportivo a raíz de las nuevas condiciones establecidas por el club para los abonados de Marathon Inferior, una zona en la que se concentran más de 4.000 aficionados y donde se sitúa habitualmente el grupo ultra.

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Así las cosas, el llamamiento consistía en acudir a Riazor vestidos de naranja para que el color se extendiese por las gradas durante los 90 minutos del encuentro ante el Elche. La intención era que la protesta resultase evidente desde cualquier punto del estadio y también a través de la retransmisión televisiva, convirtiendo la imagen de Riazor en un mensaje de disconformidad hacia la directiva.

De este modo, las peñas y Riazor Blues consideran que las últimas medidas suponen un endurecimiento excesivo de los controles y las condiciones de acceso y permanencia en la grada. En sus comunicados, han llegado a calificarlas de “abusivas, discriminatorias y vulneradoras de los derechos fundamentales”, al entender que afectan de manera generalizada a todos los abonados de una zona por los comportamientos que puedan producirse en ella.

El conflicto ya se había trasladado al Trofeo Teresa Herrera, disputado ante el Real Madrid. En aquella ocasión, la Federación de Peñas pidió a los deportivistas que dejaran vacías las gradas de Riazor como forma de protesta. Sin embargo, la movilización no tuvo el seguimiento esperado en la mayor parte del estadio, que presentó una imagen bastante habitual durante el encuentro. La ausencia fue especialmente visible en la zona de Marathon Inferior, precisamente el sector desde el que se había impulsado el llamamiento.

De este modo, el naranja ha teñido Riazor en el debut liguero como símbolo de una reivindicación que viene desarrollándose durante todo el verano. El Deportivo afronta el comienzo de la temporada con un conflicto abierto en las gradas. Y en esta primera jornada, el mensaje de los deportivistas ha sido claro.