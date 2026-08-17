Alineaciones confirmadas del Deportivo y Elche en la jornada 1 de LALIGA hoy

Fran Fuentes 17 AGO 2026 - 19:56h.

Onces oficiales por parte de ambos conjuntos en su primer partido de la temporada

El Deportivo se decide por una terna de centrales y deja definido el último fichaje

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El Deportivo de A Coruña y el Elche CF se enfrentan en su primer partido de LALIGA EA SPORTS 2026/27. Tanto Antonio Hidalgo como Martín Anselmi se estrenan al frente de un equipo en la máxima categoría del fútbol español, y lo harán fieles a sus respectivos estilos, de los cuales han dejado evidencias a lo largo de la pretemporada. Estas son las primeras alineaciones de ambos conjuntos en esta temporada, ya confirmadas, para arrancar el campeonato en el estadio de Riazor.

Por parte del Deportivo de La Coruña, Antonio Hidalgo apuesta por Leo Román en portería. En defensa, Ximo Navarro, Lucas Noubi y Bright Ede serán los tres centrales titulares, con Adriá Alti en el carril derecho y Giacomo Quagliata como carrilero izquierdo.

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En el centro del campo, Mario Soriano estará en el doble pivote junto a Leo Amatucci. En la banda derecha del ataque jugará Asp-Jensen, con Bil Nsongo en el izquierdo y Pierre-Emerick Aubameyang como punta de lanza.

De este modo, el once del Deportivo lo forman: Leo Román; Alti, Ximo Navarro, Noubi, Bright Ede, Quagliata; Soriano, Amatucci; Asp-Jensen, Aubameyang y Nsongo Bil.

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Por su parte, en el Elche jugará con Matías Dituro en portería. En el eje de la zaga estarán David Affengruber, Fede Redondo y Víctor Chust como centrales, con Buba Sangaré y Germán Valera como carrileros.

En el centro del campo, Marc Aguado estará acompañado por Gonzalo Villar y Martim Neto, mientras que Aly Houary y Fer Niño serán los delanteros.

De este modo, el once del conjunto franjiverde lo formarán: Dituro; Buba, Affengruber, Redondo, Chust, Valera; Aguado, Gonzalo Villar; Neto, Aly Houary, Fer Niño.