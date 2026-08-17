Axel Witsel se aleja; Kochorashvili se acelera

Pepe Jiménez Sevilla, 17 AGO 2026 - 09:23h.

José Ignacio Navarro espera sumar hombres antes del sábado

Axel Witsel, el último hombre relacionado con el Sevilla

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Pasan las horas, se asienta la victoria conseguida ante el Rayo Vallecano y, a la espera de la segunda jornada, toca volver a centrarse en el mercado de fichajes. Luis García Plaza, entrenador blanquirrojo, ha insistido en sus intervenciones con la necesidad de sumar hombres pronto y las últimas informaciones apuntan a un importante acelerón alrededor del mediocampo.

Porque mientras la opción de Axel Witsel aparecida este pasado domingo se aleja después de que el ex del Girona y el Atlético de Madrid cerrase su llegada al Niza -aprobado por INEOS-, el que sí parece que se acerca poco a poco es Kochorashvili.

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El mediocampista georgiano es el principal objetivo del Sevilla para ocupar el puesto de Djibril Sow desde hace semanas y aunque con el jugador está todo acordado, el negocio entre clubes no ha sido tan sencillo como se presuponía.

Tan complicado lo ha ido poniendo el Sporting que el Sevilla, que tenía previsto cerrar a Ure y a Kochorashvili la misma semana, aparcó su operación para centrarse en un segundo delantero -que tampoco llegó por motivos ajenos a la entidad blanquirroja-, pero ahora A Bola apunta a un acelerón inmediato para dejarlo todo acordado.

Desde Portugal apuntan incluso a un traspaso directo, aunque en el Sevilla son más prudentes y recuerdan que la delicada economía blanquirroja no permite grandes desembolsos, por lo que habrá que ver si se trata de un pago fijo más bajo del que solicitaba el Sporting con algunas variables posteriores.

Cabe recordar que en Lisboa querían algo más de cinco millones de euros por su traspaso, mientras que en el Sánchez-Pizjuán apostaban por una cesión con opción a compra cercana a lo mencionado, postponiendo el pago para el próximo año, situación que tenía bloqueada la operación.

El Sporting no cuenta con él, él quiere venir a Sevilla y el Sevilla le quiere, cuanto antes, bajo las órdenes de José Ignacio Navarro. Los caminos están obligados a encontrarse y, parece, intentarán que el encuentro sea pronto.