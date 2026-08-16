Axel Witsel, el último hombre relacionado con el Sevilla

Pepe Jiménez Sevilla, 16 AGO 2026 - 14:30h.

José Ignacio Navarro trabaja en dos fichajes para el centro del campo

El Sevilla "tenía" listo al sustituto de Chidera Ejuke

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Pasó el primer asalto en LALIGA para el Sevilla y ahora, hasta el próximo sábado, la atención vuelve a centrarse en el mercado de fichajes, mercado en el que José Ignacio Navarro continúa buscando al menos cuatro incorporaciones más para su equipo. El último en aparecer entre las quinielas, el ex del Girona y el Atlético de Madrid Axel Witsel.

A sus 37 años, Axel Witsel continúa buscando nuevo equipo tras su última temporada en el Girona y, según apunta el periodista Sacha Tavolieri, tendría al Sevilla entre sus principales opciones para la temporada que recién ha comenzado.

La citada fuente, eso sí, advierte que el jugador tiene un acuerdo con el Niza, pero que todo está pendiente de que INEOS -propietaro del club galo- apruebe la operación y cierre todo el papeleo.

En estas, si INEOS no diese luz verde a la operación, la opción del Sevilla ganaría enteros y pasaría a ser la gran preferencia del centrocampista para firmar un nuevo contrato de, al menos, una temporada.

Axel Witsel, un perfil 'a lo Gudelj'

La llegada de Axel Witsel ocuparía, en principio, el hueco liberado por Nemanja Gudelj, ya que el ex del Atlético de Madrid podría jugar tanto como pivote, como si fuese necesario de central.

Con 114 partidos en España, el belga conoce la competición, conoce la élite (de sobra) y llegaría a Sevilla, a pesar de sus 37 años, tras haber jugado 32 encuentros el pasado curso en el recién descendido Girona.

Curiosamente, en una temporada en la que solo se perdió dos partidos por lesión, Witsel se estrenó en el Girona ante el Sevilla en el encuentro que los que, por entonces, entrenados por Matías Almeyda consiguieron vencer 0-2 en Montilivi.

La operación, evidente, dependería del Niza, pero demuestra que el Sevilla continúa moviéndose, preguntando y buscando perfiles para reforzar su plantilla.