Tito González Sevilla, 16 AGO 2026 - 13:13h.

Antonia se coloca como socia 11.777 del Sevilla tras muchas "alegrías"

Preparen lo que puedan para el Manicomio de Nervión

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Hay historias que solo con verlas una vez demuestran la grandeza del aficionado. Esta es la de Antonia, seguidora del Sevilla de 75 años que acumula 22 con carné, un sinfín de historias de "alegrías" y algún episodio triste en el Sánchez-Pizjuán. Estuvo en Turín, estuvo en Segunda y ahora quiere seguir sumando momentos: "Este año vamos a ir un poquito mejor".

Se presenta con la segunda equipación del Sevilla, la camiseta de moda en Nervión, con ánimo suficiente para levantar una grada y el abono 11.777 sevillista. Su asiento se ubica en Gol Norte y, durante su discurso, evidencia experiencia de sobra en este barrio.

Antonia, según nos cuenta, sufrió cinco ictus cerebrales y sus hijos ya le han advertido que, como siga así, un día le detendrá la Policía para cuidar su salud. "A ver si es verdad, me quito de la casa, me dan de comer y me dan una paga", bromea.

"El Sevilla es mi vida. ¿Mi familia? Me voy a callar...", dice antes de explicar que "hay alguno que está por detrás del equipo", mientras sonríe.

Estuvo en Turín, en Madrid y en Barcelona viendo finales de su equipo, pero también estuvo en Segunda. "El año pasado le recé a todos los santos para que no bajásemos", dice antes de aventurar que "este año no bajamos, vamos a ir un poquito mejor".

El recuerdo de Antonia a un aficionado "de otro equipo"

Su espectacular intervención acaba recordando lo mal que lo pasó cuando falleció Antonio Puerta, "me llevé una semana llorando", dice, además de no olvidar lo que aguantó el pasado curso cuando parecía que el equipo estaba condenado al descenso.

"Había un aficionado, de un equipo que no voy a decir, que me decía que le rezaba a Dios para que bajásemos, que le pedía a todos los santos que nos hundiésemos. Cuando llegué a mi casa le hice así y listo", relata mientras deja un elegante gesto con uno de sus dedos.

Pasión, vida y experiencia. Esa es Antonia, una socia ejemplar en este Sevilla.