Pepe Jiménez Sevilla, 16 AGO 2026 - 10:39h.

El técnico continúa apoyándose en el público para avanzar en el Sevilla

La reacción de Iturralde al penalti de Ure: del "amarilla al delantero" al "puede que le toque"

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Con una sonrisa de oreja a oreja, con tiempo para mandar algún dardo y con la satisfacción de haber sumado tres puntos "igual de importantes que los de final de temporada". Luis García Plaza atendió a los medios de comunicación tras la derrota y, entre otros muchos temas, analizó a los suyos, se detuvo en nombres propios... y en su afición, a la que defendió ante todos.

Porque si las dudas creadas por el gol de Sangante provocaron algunos cánticos contra la directiva, el intento del empate por parte del equipo cambió radicalmente la situación. La afición del Sevilla, a 15 de agosto, llenó prácticamente el Sánchez-Pizjuán y ni la temperatura, ni la humedad, frenaron el apoyo.

Fueron 36.777 espectadores según el Sevilla, pero en algún momento parecieron muchos más. Y eso lo sabe Luis García Plaza, eso lo siente el entrenador, y aunque reconoce que "no es el Manicomio que vivimos el año pasado", sí se rinde a su gente.

"El ambiente es cojonudo, está afición es cojonuda", decía abiertamente al ser preguntado por el ambiente del Sánchez-Pizjuán.

Luis García Plaza siempre ha destacado la importancia de su afición y este sábado fue más allá, comentando que "esta gente saben de esto, saben que este no es el Sevilla de grandes fichajes, de 200 millones de traspaso. Tontos no son", sumaba.

"Saben lo que hay, saben que les vamos a necesitar, que vamos a tener que pelear cada partido y ahora tenemos tres puntos más. Ellos saben lo que necesitamos", añadía evidenciando su satisfacción con el espectacular ambiente vivido en el Sánchez-Pizjuán.

Robbie Ure, encantado con su nueva casa

Otro que se marchó encantado con lo vivido en su primer día fue Robbie Ure, que disputó toda la segund mitad y recibió el cariño de un público que está muy ilusionado con su fútbol. "Gracias por la bienvenida", escribía el ex de la liga sueca poco después de acabar la cita.