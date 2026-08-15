El uno por uno del Sevilla ante el Rayo Vallecano en la jornada 1 de LALIGA

Pepe Jiménez Sevilla, 15 AGO 2026 - 23:52h.

Miguel Sierra, Robbie Ure y Agoumé, los mejores del Sevilla

La primera polémica del año con el Sevilla: el penalti corregido de Batalla a Isaac Romero

Compartir







El Sevilla arranca la temporada tal y como la cerró. El conjunto de Luis García Plaza se estrenó este sábado en el Sánchez-Pizjuán ante el Rayo Vallecano (2-1) en un encuentro en el que los hombres del técnico ex del Alavés, a la espera de más fichajes, sacaron premio en el último suspiro.

Con varios nombres pendientes aún sobre la mesa de José Ignacio Navarro y varios jóvenes ocupando roles importantísimos en este Sevilla, el conjunto hispalense arrancó el curso con una victoria por la mínima gracias a los tantos de Jon Guridi y Peque Fernández, ambos desde los once metros.

Notas y puntos del Sevilla ante el Rayo Vallecano

Odysseas Vlachodimos [5]: cometió el primer (y casi único) error grosero desde que llegó a Sevilla y casi le cuesta los puntos a su equipo. Cambió el gesto, se levantó y acabó firmando un par de paradas mucho mérito.

Juan Iglesias [6]: repito lo que escribí ante el Leverkusen: no es Dani Alves, ni Mariano, pero en este equipo es un balón de oxígeno, oficio y responsabilidad muy necesario. Buen encuentro.

PUEDE INTERESARTE Dónde ver en televisión los partidos de la jornada 1 de LALIGA EA Sports: fechas y horarios

Arouna Sangante [5]: firmó 90 y tantos minutos de mucho nivel, y diez de pésimo rendimiento. Se equivocó de manera grosera en el primer tanto (3'), casi le cuesta un segundo tanto en su desconexión (5'), pero acabó reponiéndose y firmando un buen encuentro.

Kike Salas [6]: estaba firmando un notable encuentro, siendo de los mejores de su equipo, pero un error de Rubén Vargas (y una mano más que interpretable) acabó mandándole al vestuario antes de tiempo. No fue lo escandalosa que parecía de primeras, pero sí era roja.

Gabriel Suazo [4]: su nivel está lejísimos del que prometió cuando llegó. Desafortunado en la anticipación, desacertado en el pase y, encima, torpe haciendo faltas. Necesita mejorar.

Lucién Agoumé [6]: uno de sus mejores encuentros en el historial reciente. Bajo su ritmo siempre lento, aportó inteligencia, tranquilidad y buena orientación de juego (incluso un gran pase a Isaac que bien podría haber sido penal).

Jon Guridi [6]: como mediapunta, primero; como mediocampista, después. No es ningún crack ni genio con el balón, pero trabaja, organiza y, además, marca penaltis. Buen debut.

Nico Guillén [5]: no fue el debut, ni mucho menos, soñado para el chico. Calidad no le falta, pero en la élite todo va a una velocidad a la que aún no está acostumbrado, como es lógico. Lo intentó, sin demasiada suerte.

Miguel Sierra [7]: si hubiesemos tenido que valorar su primera mitad, posiblemente, la nota hubiese sido inferior, pero lo notable del chico este sábado es que se repuso, provocó un penalti y fue de lo más peligroso de su equipo en la segunda.

Oso [5]: en ataque jugó mucho más con corazón que cabeza, creando más peligro por instinto que por buena colocación, y en defensa se despistó en varias ocasiones creando un serio problema a los suyos. Tiene mucho margen de mejora.

Isaac Romero [4]: probablemente si la acción con Batalla hubiese acabado en penalti, no se habría ido sustituido tan pronto. Falló en controles, en conducciones y, de manera inexplicable, en remates. Sigue negado.

Suplentes:

Robbie Ure [7]: con personalidad, con valentía y, encima, con acierto. Supo encontrar el punto débil en la zaga del Rayo, peleó cada balón, ayudó en la presión y acabó provocando un penalti. Era imposible estrenarse mejor.

Peque Fernández [6]: el fútbol, posiblemente, es mucho más fácil de lo que él interpreta, pero quiso, lo buscó y acabó encontrando premio anotando desde los once metros el tanto definitivo.

Rubén Vargas [2]: el que no la tiene y la busca, siempre tiene hueco. El que la tiene y no la quiere... el suizo, puede que por su estado físico, no firmó ni una sola buena acción y acabó perdiendo el balón que, posteriormente, dejaría al Sevilla con uno menos.

Chidera Ejuke [5]: entró con ganas, con velocidad, intensidad y electricidad. Firmó un par de buenas carreras y poco más. Suficiente.

Manu Bueno [5]: entró en un momento altamente complicado, le metió intensidad, energía y, además, supo temporizar a la perfección en la contra que acabó provocando el penal sobre Ure.

Luis García Plaza [7]: imposible sacar más con menos. Arriesgó con los jóvenes, interpretó bien el descanso y casi todos sus cambios acabaron siendo claves. Necesita mucho más para mantener al equipo, pero para empezar no está nada mal.