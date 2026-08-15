La primera polémica del año con el Sevilla: el penalti corregido de Batalla a Isaac Romero

Pepe Jiménez Sevilla, 15 AGO 2026 - 22:26h.

De Burgos Bengoetxea fue llamado por el VAR para corregir su decisión

Por qué se retrasó el inicio del Sevilla - Rayo casi diez minutos

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Ni un encuentro ha tenido que esperar el Sevilla para sumergirse en la polémica habitual alrededor del VAR, los penaltis y las decisiones sobre la pantalla. El conjunto hispalense estrena su cuaderno con un penalti de Batalla sobre Isaac Romero que De Burgos Bengoetxea lo señaló... y el VAR corrigió.

Corría el 40' de encuentro cuando el Sevilla salía al contragolpe y, casi por primera vez en todo el partido, Lucién Agoumé conseguía conectar con Isaac Romero. El '16' blanquirrojo entró en el área y Batalla, portero del Rayo, se desentendía del balón para tapar el hueco.

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El árbitro así lo entendió y rápidamente señaló los once metros. Batalla daba la espalda a la jugada y parecía derribar a Isaac Romero en su búsqueda del empate, pero desde el VAR entendieron todo lo contrario.

Tras algunos minutos de revisión, el colegiado acudió a la pantalla y rectificó su decisión, señalando falta de Isaac Romero entendiendo, en teoría, que el '16' era el que derribaba al portero en la carrera en la que ambos se encontraban.

La decisión, evidente, no gustó en demasía y es que la afición blanquirroja entendía que el portero del Rayo era el que se interponía en la carrera del delantero, que en ningún momento hizo gesto alguno de derribar al meta ni con sus piernas, ni con sus manos.

La primera gran oportunidad del Sevilla para empatar duró lo mismo que la igualdad en el marcador: tres minutos de revisión, de espera, de intriga y de comentarios en el Sánchez-Pizjuán que evidencian el cansancio del público con todo esto: "No lo va a pitar".