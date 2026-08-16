Pepe Jiménez Sevilla, 16 AGO 2026 - 09:38h.

"Ellos deben tener una toma en la que se ve que le toca", decía

Preparen lo que puedan para el Manicomio de Nervión

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Si alguien no recordaba lo que era una resaca post partido de LALIGA, este domingo arranca fuerte. El Sevilla consiguió vencer por la mínima al Rayo Vallecano con un polémico penalti pitado por Ricardo de Burgos Bengoetxea en el último suspiro, una acción que no ha pasado desapercibida y que hasta viéndola por televisión crea dudas. Que le pregunten a Iturralde.

El que fuese colegiado de élite, como es sabido, analiza las situaciones polémicas ahora en Carrusel Deportivo y este sábado no fue diferente. Con televisiones de por medio y multitud de repeticiones, el antiguo árbitro reaccionó pronto a la acción... para acabar casi reculando.

Porque cuando vio la primera repetición, Iturralde González lo tenía claro. "El delantero se tira, no le tocan y encima se pone la mano en la rodilla", decía visiblemente molesto antes de indicar que el "VAR tiene que llamar al árbitro y amarilla al atacante por simular".

La indignación crecía en el plató, donde Jorge Escorial, presentador de El Carrusel, insistía en que, para él, no había absolutamente nada, a lo que Iturralde González le interrumpió levemente al ver una nueva toma (posiblemente la trasera): "Bueno, puede ser que le toque un poco, eh", decía.

Mr. Asubío apuesta por decisión correcta con Ure

Por su parte, Mr. Asubío, nuestro habitual analista arbitral, apunta a acierto del colegiado con la decisión ya que aunque el toque es leve, es suficiente para derribar a Ure.

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Ante algunas críticas recibidas por algunos usuarios, el analista arbitral publicó otro tuit en el que se puede ver, con zoom, el toque de Lejeune a Ure, siendo ésta toma prácticamente definitiva en la duda.

Evidente, no es una acción sencilla y, como tanto, son múltiples las opiniones generadas alrededor de un penalti que, eso sí, nadie podrá borrar ahora para quitarle los tres puntos al Sevilla.