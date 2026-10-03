Vinicius vuelve a ser viral por sus fallos a pesar de la goleada de Brasil a India

Fran Duarte Madrid, 03 OCT 2026 - 20:43h.

Vinicius ha vuelto a completar un partido nefasto contra India a pesar de ser un amistoso. Sus fallos vuelven a ser lo más viral y el madridismo sigue muy preocupado por su mal nivel esta temporada

Vinícius, gol de penalti y tres jugadas que le dejan señalado en Brasil

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Está claro que Vinicius no está a su mejor nivel. El brasileño nos tiene acostumbrados a unos números de crack mundial, lo que le llevaron hace unos años a ser considerado el mejor del mundo, aunque ahora esté lejos de esa versión. En la goleada de Brasil contra India (0-4) tampoco tuvo su día y algunos de sus fallos han vuelto a ser virales como el del disparo en el entrenamiento de hace unos días.

Y eso que se trataba de un amistoso, pero ni aún así ha podido sentirse a gusto el futbolista del Real Madrid. De hecho, su nivel fue tan bajo que ni Ancelotti le quiso tener sobre el césped en la segunda mitad, sustituyéndole por Samuel Lino en el descanso. Por si fuera poco, Lino lo ha hecho de maravilla sustituyéndole dejando un doblete para sentenciar el encuentro contra India.

Vinicius sigue preocupando por su bajo nivel

Los números de Vini, aunque no son dramáticos, dejan mucho que desear en un partido amistoso contra un rival, a priori, muy inferior a la Brasil de Carlo Ancelotti. El delantero ha conseguido rematar en tres ocasiones, dos de ellas a portería, aunque ha cometido cuatro fueras de juego en la primera parte que ha jugado y ha fallado una ocasión totalmente solo que parecía clara.

La cosa va a peor en la asociación con sus compañeros, con solo un 54% de pases precisos en los 45 minutos que ha disputado (solo 7 pases de 13 acertados). Algo similar le ha ocurrido con los regates, una de sus mayores virtudes, que hoy no ha podido tampoco perfeccionar dejando el marcador de regates completados a cero. Además, ha perdido la posesión del balón en 9 ocasiones y de los 19 balones que ha tocado, dos han sido fallidos. En el aspecto defensivo, el gran debe de Vini, ha vuelto a dejar mucho que desear, sin apenas contribuir en defensa, cometiendo solo una falta e intentando un duelo en el suelo que también ha perdido. En resumen, Vinicius vuelve a dejar un mal partido contra Brasil y cada vez es menos la paciencia con él.