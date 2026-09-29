Carlo Ancelotti da la cara por Vinicius: “Incluso cuando no está en su mejor nivel, puede marcar la diferencia”

Fran Duarte Madrid, 29 SEP 2026 - 16:37h.

El entrenador de Brasil conoce a la perfección a Vinicius y pide paciencia por el tramo de temporada que estamos, confiando en que recupere su mejor nivel futbolístico

Vinícius, gol de penalti y tres jugadas que le dejan señalado en Brasil

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Vinicius sigue sin encontrar su mejor versión, ni si quiera en el parón de selecciones con Brasil. Tras un Mundial en el que sí acaparó los focos de la Canarinha a pesar de la temprana eliminación en octavos, Vini no ha tenido un buen inicio de temporada con el Real Madrid. El delantero brasileño ha sido el más señalado en los dos tropiezos de los blancos en Liga esta temporada (en las derrotas contra el Betis y contra el Atlético de Madrid) y, por si fuera poco, también ha mostrado su versión más gris con Brasil. Por eso Carlo Ancelotti ha salido en su defensa para pedir paciencia a un futbolista que la ha merecido.

Carlo Ancelotti defiende a Vinicius de las críticas

La lejana gira de Brasil por tierras australianas se ha saldado con un empate (1-1) y una victoria sufrida (2-4). En ambos encuentros ha participado Vini y, a pesar de haber transformado el penalti decisivo en el segundo encuentro contra Australia, la afición brasileña también ha acabado harta de sus fallos. Una situación que ha tratado de evitar Carlo Ancelotti defendiendo a su jugador en la rueda de prensa posterior al partido. “Le conozco muy bien. Es un jugador fundamental para la Seleçao, fundamental en mi historia futbolística y para el futuro”, ha respondido tajantemente el italiano cuando le han preguntado por el nivel de Vini y las críticas que está recibiendo. "¿Está en su mejor momento? No. Pero está en el principio de la temporada".

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El técnico italiano valora muchísimo a Vini y siempre se ha reflejado como una especie de padre futbolístico para el brasileño. Después de dos Champions, una Copa del Rey y dos Ligas, entre otros tantos títulos que han cosechado juntos en su etapa en el Real Madrid, Carlo conoce a la perfección de lo que es capaz Vinicius y por eso insiste en tener paciencia con él y confía en que pronto volverá a su mejor nivel. “Siempre, incluso cuando no está en su mejor nivel, puede marcar la diferencia. Como la marcó hoy, porque el tercer gol es suyo. Con él hay que ser muy paciente, porque merece esta paciencia”, ha finalizado diciendo el italiano para proteger a Vinicius. Veremos si muestra un mejor nivel en el próximo partido contra India el sábado 3 de octubre.