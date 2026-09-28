El vídeo más viral de Vinicius: se le va un disparo al parking y se oye a una mujer gritar

Redacción ElDesmarque Madrid, 28 SEP 2026 - 12:47h.

El delantero brasileño no levanta cabeza y esta vez se ha hecho viral por una escena durante un entrenamiento

Jesús Gallego y el debe de Vinicius que ya conoce el Real Madrid: "Tiene que perder dos kilos"

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Vinicius Junior se ha hecho viral en las últimas horas por una curiosa escena durante una sesión de entrenamiento con la selección brasileña. El delantero del Real Madrid sigue sin recuperar su nivel y, después del primer amistoso frente a Australia donde no cuajó una buena actuación, ha sido protagonista de un divertido momento durante un entreno de la Canarinha.

El disparo viral de Vinicius Junior durante un entrenamiento con Brasil

El atacante brasileño estaba practicando su disparo cuando uno de los intentos salió demasiado alto, superó la portería y fue directo hacia la zona situada detrás del campo de entrenamiento. La grabación recoge el momento en el que el balón termina impactando contra algún elemento del parking. El golpe se escucha con claridad y, prácticamente al mismo tiempo, se oye la reacción de una mujer que se encontraba en las inmediaciones. El vídeo no ha tardado en viralizarse y ya cuenta con casi un millón de visualizaciones en X.

El nivel de Vinicius Junior comienza a preocupar

Este vídeo llega en un momento en el que el delantero brasileño está lejos su mejor versión. Su rendimiento en el tramo inicial de la temporada ha generado debate y también ha sido objeto de análisis en Brasil. Ante Australia, el atacante no consiguió marcar diferencias y fue sustituido en el minuto 65. Su partido volvió a dejar algunas acciones desacertadas y ha confirmado que el mal inicio de campaña que está teniendo con el Real Madrid también se ha trasladado al fútbol de selecciones.

Uno de los motivos de su bajo rendimiento es su estado físico y en el conjunto blanco existe preocupación por él. El entorno del club, según explicó Jesús Gallego en El Larguero de la Cadena SER, considera que el brasileño debe ajustar su condición física y se ha apuntado incluso a la necesidad de perder alrededor de dos kilos para recuperar su mejor versión. La Canarinha volverá a enfrentarse a Australia este martes 29 de septiembre, a partir de las 12:00 horas, y cerrará el parón el 3 de octubre frente a India, a las 16:00 horas, dos amistosos en los que el atacante buscará recuperar sensaciones antes de regresar con el Real Madrid.