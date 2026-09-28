Filtrada la nueva camiseta del Barcelona para 2028

Antes, en enero, presentará también la cuarta equipación

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La temporada 2026/2027 apenas acaba de arrancar y ya se empiezan a conocer las nuevas camisetas del curso 2027/2028. Es el caso del FC Barcelona, que lucirá un diseño el próximo ejercicio que no tiene nada que ver con el actual, con líneas muchos más finas, un cuello clásico y unos tonos algo más apagados.

Según recoge Footy Headlines, portal especializado en camisetas de fútbol, "la camiseta combina tonos blaugrana clásicos pero oscuros como 'Blue Void' y 'Deep Garnet' para las franjas, complementados con 'Mineral Yellow' para el logo de Nike y los detalles, y presenta numerosas rayas verticales finas".

Además, la cuenta @memorabilia1899 ha compartido también la predicción de cómo podría ser esta nueva camiseta, a la que Footy Headlines le da un 80% de probabilidad de acierto. El cuello será de color azul, las finas franjas blaugranas se mantendrán en las mangas y también habrá finos toques de color amarillo, no sólo en los logos publicitarios sino también en los hombros o los costados.

La cuarta camiseta del Barcelona, en enero

Se trata, en cualquier caso, de una primera estimación para una camiseta que no se conocerá hasta finales de mayo o principios de junio de 2027. Mucho antes, el próximo mes de enero, está previsto que el Barça presente su cuarta equipación de esta temporada, que la podría estrenar durante la Supercopa de España que se jugará en Turquía.

Se trata de una camiseta 'edición Sant Jordi' que tendrá la cruz de San Jorge, la misma que luce en el escudo, como elemento principal. Tendrá una tonalidad clara, que no blanca, demás de detalles en azul marino tanto en el cuello como en las mangas, y se utilizará como cuarta indumentaria para lo que resta de curso, una vez sea presentada.