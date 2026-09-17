Se jugarán en Turquía entre el 2 y el 6 de febrero

Fechas y horarios de la jornada 9 de LaLiga

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La Supercopa de España 2027 ya está definida. El trofeo cambia de fecha y de sede de cara a su próxima edición, que la disputarán el FC Barcelona, la Real Sociedad, el Real Madrid y el Atlético de Madrid como campeones y subcampeones de LaLiga y la Copa del Rey. A diferencia de años anteriores, esta vez no será en Arabia Saudí, sino en Turquía.

Cuándo y dónde se juega la Supercopa de España 2027

El contrato de la RFEF con Arabia Saudí se extiende hasta 2029, pero la disputa de la Copa Asia durante el mes de enero complicaba la presencia de los cuatro clubes españoles en tierras saudíes. Eso motivó que la Federación buscara una alternativa de manera puntual, sólo para este año. Y finalmente, llegó a un acuerdo con Turquía.

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Además, varios clubes se habían mostrado algo molestos años atrás por tener que jugar la Supercopa en los primeros días de enero, justo después de las vacaciones de Navidad y sin demasiada preparación física, de ahí que esta vez se vaya a disputar durante los primeros días de febrero. Concretamente, las semifinales serán el día 2 y el día 3, mientras que la final será el sábado 6 de febrero.

Partidos, fechas, horarios y sedes de la Supercopa de España

Los tres encuentros se disputarán en Estambul, pero en tres estadios distintos. El duelo que abrirá el telón será el Barcelona-Atlético de Madrid, que se jugará el martes 2 de febrero a las 20:00 horas (horario peninsular español) en el Estadio Şükrü Saracoğlu, casa del Fenerbahce, con capacidad para unos 50.000 espectadores.

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La segunda semifinal la disputarán la Real Sociedad y el Real Madrid el miércoles 3 de febrero a las 20:00 horas en el Vodafone Park, el estadio del Besiktas, con capacidad para unos 42.000 espectadores.

Los dos ganadores de las semifinales jugarán la gran final de la Supercopa de España el sábado 6 de febrero a las 20:00 horas en el RAMS Park, el estadio del Galatasaray, donde caben unas 52.000 personas.

A diferencia de otros años, esta vez no ha sido necesario realizar ningún tipo de sorteo para establecer los emparejamientos, ya que los campeones y subcampeones de LaLiga y la Copa del Rey son cuatro clubes distintos.