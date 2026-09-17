Qué es el beach sprint, el deporte olímpico con que el España se puede asegurar tres oros en Los Ángeles

Alberto Cercós García 17 SEP 2026 - 15:12h.

El beach sprint debutará como deporte olímpico en Los Ángeles 2028

El suculento regalo valorado en más de 1.000 euros que el Barça le ha hecho a cada una de sus jugadoras

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Hay deportes que necesitan años para entenderse y otros que apenas necesitan unos segundos para enganchar. El beach sprint pertenece a los segundos. Esta nueva modalidad del remo, que debutará como deporte olímpico en Los Ángeles 2028, mezcla velocidad, fuerza y habilidad para desenvolverse en el mar, pero también obliga a los remeros a correr sobre la arena. La prueba comienza precisamente ahí: el deportista sale disparado desde la línea de salida hasta su embarcación, se sube al bote y afronta un recorrido de 500 metros en el agua, con 250 metros de ida hasta una boya y otros 250 de vuelta. Al regresar a la playa todavía queda un último esfuerzo: saltar de la embarcación y correr de nuevo hasta la meta.

El formato convierte cada carrera en una pequeña batalla contra el reloj y contra las propias condiciones del mar. No hay una pista perfectamente plana ni una trayectoria sencilla: las olas, el viento y la maniobra alrededor de la boya forman parte de la competición. En Los Ángeles habrá tres pruebas con medalla: solo masculino, solo femenino y doble mixto. Es precisamente esa variedad la que abre una puerta enorme para España, que ya ha demostrado tener deportistas capaces de pelear por todo en esta disciplina.

Ander Martín y Esther Briz, las referencias españolas

Y ahí aparecen dos nombres propios que pueden convertirse en protagonistas españoles en Long Beach: Ander Martín y Esther Briz. Ambos acaban de proclamarse campeones de Europa de beach sprint individual en La Línea de la Concepción, después de dominar sus respectivas competiciones. Martín, además, ya fue plata continental en 2025 y suma cinco medallas europeas, mientras que Briz llega después de una temporada de enorme crecimiento internacional. El camino hasta 2028 todavía es largo y la clasificación olímpica tendrá que resolverse, pero España ya tiene motivos para mirar hacia California con ilusión. Si ambos mantienen su progresión, el beach sprint puede ofrecer al deporte español una oportunidad inédita: luchar por dos oros olímpicos individuales y otro en el formato mixto, en el estreno de una disciplina que combina el remo tradicional con el espectáculo de la playa.