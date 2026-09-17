El suculento regalo valorado en más de 1.000 euros que el Barça le ha hecho a cada una de sus jugadoras

Redacción ElDesmarque Madrid, 17 SEP 2026 - 13:04h.

El conjunto culé ha tenido un detalle con las futbolistas tras una temporada histórica

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Las jugadoras del FC Barcelona femenino recibirán este jueves un regalo muy especial como reconocimiento a la temporada histórica que protagonizaron el pasado curso. El club ha decidido premiar a las integrantes de la plantilla y al cuerpo técnico después de conquistar los cuatro grandes títulos en juego: Liga, Copa de la Reina, Supercopa de España y Champions League. El obsequio elegido no es precisamente menor: está valorado en más de 1.000 euros y será para cada una de las futbolistas.

El jugoso regalo del FC Barcelona a sus jugadoras para celebrar un póker histórico

Según ha informado Mundo Deportivo, el FC Barcelona entregará un iPhone 17 a cada una de sus jugadoras como recompensa por la extraordinaria temporada completada el año pasado. Lo mismo ocurrirá con los miembros del cuerpo técnico, que también recibirán el mismo presente como reconocimiento al trabajo realizado durante una campaña que terminó con el equipo levantando cuatro trofeos. El conjunto azulgrana consiguió repetir el póker que ya había alcanzado anteriormente y puso el broche de oro a su temporada con la conquista de la Champions League en Oslo, donde se impuso al OL Lyonnes con un contundente 4-0 en una final en la que Ewa Pajor fue protagonista con un doblete.

El reconocimiento del club llega con la nueva temporada en marcha, como una forma de premiar a un grupo que volvió a situar al fútbol femenino azulgrana en lo más alto. El regalo, además, supera los 1.000 euros de valor, por lo que el conjunto culé podría llegar a gastarse cerca de 50.000 euros, sumando cuerpo técnico y futbolistas. El Barça afronta ahora el reto de repetir los éxitos del pasado curso. La plantilla mantiene buena parte del bloque que consiguió levantar los cuatro títulos, pero ha perdido figuras importantes como la de Mapi León y Alexia Putellas, aunque mantiene a su principal estrella, Aitana Bonmatí.