Juan Pérez 10 SEP 2026 - 11:33h.

Rafa Hermoso cuenta que el brasileño incluso tenía el hueco preparado en la vitrina

Jenni Hermoso se despide de México antes de regresar a España: su próximo equipo en la Liga F

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La escena actual del fútbol profesional se enreda en los últimos días con discursos y propuestas para elevar nombres de cara al Balón de Oro 2026, algo que desde España deja a Mbappé y Lamine Yamal en todos los titulares. La cuenta atrás para conocer al ganador de este año empuja al hermano de Jenni Hermoso a destapar un secreto hasta ahora oculto, y es que según él, Vinicius le habría contado que él sería el ganador en 2024.

La ausencia de Vinicius Júnior en París para la gala del Balón de 0ro 2024 todavía pesa no solo en el entorno del madridista, sino en el propio club blanco que este año ha decidido volcar sus esfuerzos en empujar Mbappé hacia el galardón. Entonces todo parecía muy extraño y apenas hubo explicación de por qué uno de los favoritos desapareció cuando lo tenía todo previsto para aparecer, y lo extraño es que una de las historias paralelas nazca precisamente del hermano de Jenni Hermoso.

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La española ganó el Premio Sócrates ese año por su labor social, información que al parecer tenía Vinicius cuando decidió invitarla a cenar a su casa. Así lo cuenta el hermano de la actual jugadora del Atlético de Madrid: "Mirad, os voy a contar un secreto que no sabe casi nadie, pero creo que ya lo puedo contar. Intento resumir: (Vinicius) nos invitó a su casa a cenar para hablar de algo importante. A él le dijeron que ganaba el Balón de Oro", confiesa en su cuenta de Instagram.

Rafa Hermoso confiesa además que hasta tal punto llegaba la convicción del brasileño, que tenía un hueco en la vitrina preparado para colocar el Balón de Oro. Lo más extraño de la narración es la propuesta posterior que al parecer tenían pactados Vinicius y Hermoso según cuenta el hermano de la futbolista: "Entonces, a mi hermana le daban un premio por méritos sociales o algo así, y quedaron en que mi hermana le entregaba el Balón de Oro y Vinicius le entregaba el premio a mi hermana. Y lo que pasó después, ya todos lo sabéis".

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Es difícil entender qué quiere decir con esto Rafa Hermoso, pero parece imposible imaginar que ellos en una cena privada orquestaran quién le da el premio a quién en el escenario a sabiendas de cómo funcionan galas como las del Balón de Oro. Aún así la realidad es que el Real Madrid se negó a viajar como queja formal y hasta hoy, Vinicius no ha dado ninguna explicación más que aplicar esa experiencia como motivación para ir a más.