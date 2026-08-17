Jenni Hermoso se despide de México antes de regresar a España

Redacción ElDesmarque Madrid, 17 AGO 2026 - 10:36h.

La jugadora española deja Tigres tras dos años y medio y se marcha como toda una estrella en México antes de su regreso al fútbol español

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Jenni Hermoso ha puesto punto final a su etapa en México. La centrocampista, a sus 36 años, se ha despedido de Tigres después de dos años y medio en el club de Monterrey, donde ha dejado una huella importante tanto dentro como fuera del terreno de juego. Su último partido estuvo acompañado de un homenaje de sus compañeras antes de la victoria frente a Juárez (1-0). Ahora la madrileña se prepara para regresar al fútbol español y su próximo destino será un equipo en el ya ha jugado.

Jenni Hermoso se marcha de Tigres como una estrella del fútbol mexicano

La futbolista no ha podido contener la emoción durante su despedida y ha querido agradecer especialmente a sus compañeras, al cuerpo técnico y a una afición que, según ha explicado, ha sido fundamental durante su estancia en Monterrey. "Hay una frase que dice que crecer es aprender a despedirse. Para mí no es un adiós, sino un hasta pronto, porque tengo clarísimo que una parte de mi vida se queda aquí, en México y en Tigres", declaró.

La madrileña también ha destacado todo lo que se lleva de su experiencia en el país. "Esto ha sido lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Me llevo muchas amigas", aseguró. En sus dos años y medio en Tigres, Hermoso ha disputado 44 encuentros y ha marcado diez goles y repartido diez asistencias. Además, ha conquistado una Liga mexicana y un Campeón de Campeones.

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El próximo club de Jenni Hermoso en la Liga F

Todo apunta a que Jenni Hermoso regresará a España para volver a vestir la camiseta del Atlético de Madrid, donde comenzó su carrera profesional hace más de dos décadas. Debutó en la temporada 2004/05 y permaneció hasta la 2009/10 para, después de pasar por Rayo Vallecano, Barcelona y PSG, regresar al conjunto rojiblanco en la campaña 2018/19, por lo que esta sería su tercera etapa. Su regreso supondría cerrar un círculo de 20 años y afrontar un nuevo reto en el fútbol español. Además, la centrocampista quiere volver a entrar en los planes de Sonia Bermúdez y competir por un puesto en la Selección Española de cara al Mundial de 2027.